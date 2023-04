Kreis Wesel: Unternehmen bereiten sich auf Klimawandel vor

Kreis Wesel. Der Kreis Wesel nimmt an einem Pilotprojekt teil. Vier Unternehmen werden bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels unterstützt.

Auch am Niederrhein machen sich die Auswirkungen des Klimawandels bemerkbar: Hitze, Stürme und Starkregenereignisse sind neue Herausforderungen, mit denen lokale Unternehmen konfrontiert werden. Um sich den veränderten Bedingungen anzupassen, nimmt der Kreis Wesel zusammen mit dem Kreis Kleve an einem Modellvorhaben teil. Sechs Unternehmen, darunter die Firmen Hülskens aus Wesel, Paradies aus Neukirchen-Vluyn, Pul-im-Ex Naturstein aus Kamp-Lintfort und Schwan Bau aus Schermbeck, lassen sich hinsichtlich betrieblicher Anpassungen an die Klimawandelfolgen beraten und wollen sich abschließend zertifizieren lassen, wie der Kreis mitteilt. Unterstützt wird das unter anderem von der Entwicklungsagentur Wirtschaft (EAW).

Kürzlich hat der Auftakt dazu mit rund 40 Teilnehmenden stattgefunden, bei dem sich auch die Unternehmen vorgestellt haben. „Trotz unterschiedlicher Größen und Branchen berichteten alle Unternehmen von Problemen mit Hitzebelastung in den Büro- oder Produktionsgebäuden, mit Hochwasser- oder Starkregenereignissen, die die Produktion gefährden, oder Problemen mit Stürmen, die reibungslose Arbeitsabläufe verhindern“, heißt es in der Mitteilung

Landrat Brohl: „Es wird teuer, wenn wir uns dem nicht stellen“

Landrat Ingo Brohl betonte die Notwendigkeit, sich den Herausforderungen durch den Klimawandel zu stellen, um nachhaltig zu wirtschaften, aber auch die Chancen zu sehen, die sich daraus ergeben. Nicht zuletzt sei es auch ein Beitrag zum Standortmarketing und zur Fachkräftesicherung, wenn Unternehmensstandorte sich zukunftssicher aufstellten und sich um das Wohl der Mitarbeitenden sorgten. „Es wird teurer, wenn wir uns dem nicht stellen.“ Nach der Auftaktveranstaltung soll es ab Mai mit der eigentlichen Beratungsphase, bestehend aus Fachworkshops und individuellen Beratungen in den Pilotunternehmen, weitergehen.

Zum Hintergrund: Die Region Kreis Kleve und Wesel gehört neben Herten und Bochum zu den drei Pilotkommunen/-Regionen, die in diesem Jahr den „Klima.Profit“-Beratungsprozess zum ersten Mal mit interessierten Unternehmen durchlaufen. Den Unternehmen sollen das notwendige Wissen und geeignete Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um den eigenen Betrieb langfristig vor Klimawandelfolgen zu schützen. Mit einer erfolgreichen Beendigung des Prozesses ist zudem eine Zertifizierung als „klimaangepasstes Unternehmen“ verbunden. Die Erfahrungen sollen in die Einführung des Verfahrens in ganz NRW einfließen.

