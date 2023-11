Kreis Wesel & Ukraine: Fluchtgeschichten und Friedenstauben

Kreis Wesel. Zwei Ausstellungen im Kreishaus Wesel befassen sich mit dem Krieg: Ukrainerinnen schildern ihre Flucht, bemalte Tauben symbolisieren Frieden.

Gemeinsam werden aktuell im Foyer des Kreishauses Wesel die Ausstellungen „Krieg und F…“ und das „Projekt Friedenstauben“ gezeigt. Hintergrund: Im Februar 2022 griff Russland die Ukraine an und trieb viele Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, in die Flucht. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer kamen in den Kreis Wesel, wo sie unter anderem vom Awo-Kreisverband Wesel bei ihrem Einleben in einem fremden Land unterstützt wurden.

Um die ersten Tage und die Eindrücke des Krieges und der Flucht festzuhalten, hat die Awo 19 ukrainische Frauen und Mädchen gebeten, ihre Fluchtgeschichten aufzuschreiben. So entstand ein zweisprachiges Buch „Krieg und F…“ Der Buchstabe F steht hier für Frau, Freiheit, Flucht, Furcht, Familie und Freundschaft.

Die Ausstellung „Krieg und F…“ wurde auf der Grundlage des Buches konzipiert und zeigt 18 großformatige Porträts der ukrainischen Frauen und Mädchen, die in einer Kurzversion ihre sehr persönlichen Eindrücke und Erlebnisse vom Kriegsbeginn schildern.

Fotodesignerin Andrea Zmrzlak hat die beteiligten Frauen und Mädchen einfühlsam porträtiert und das Buch zur Ausstellung gestaltet.

Was bedeutet Frieden – Tauben symbolisieren die Wünsche und Ideen

Hölzerne Tauben symbolisieren den Wunsch nach Frieden. Foto: Kreis Wesel

Der zweite Teil der Ausstellung mit dem „Projekt Friedenstauben“ geht auf eine Zusammenarbeit des Friedensdorfs International mit dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Wesel und der Patenschaft für Demokratie Dinslaken im Jahr 2022 zurück. Akteure der Zivilgesellschaft und Institutionen wie Schulen, Kitas, Vereine, und Seniorenheimen haben sich in Workshops mit der Frage auseinandergesetzt, was ihnen Frieden bedeutet und was sie dafür tun können.

Dazu haben sie hölzerne Tauben bemalt, die ihre Vorstellung von Frieden symbolisieren sollen. Mehr als 700 Tauben wurden in den Kreisverkehren in Dinslaken ausgestellt. Ein kleiner Teil der Tauben schwärmt nun zur Ausstellung ins Kreishaus Wesel.

Beide Ausstellungen vereinen Stimmen aus dem gesamten Gebiet des Kreises Wesel, die generationsübergreifend von ihren Erfahrungen und Eindrücken zu Krieg und der individuellen Bedeutung des Friedens berichten.

Die Ausstellung ist bis zum 19. Januar 2024 zu den üblichen Öffnungszeiten des Kreishauses zu besichtigen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel