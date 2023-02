Kreis Wesel: SPD will Transparenz bei der Krankenhausreform

Wie weit wird demnächst der Weg zum nächsten Krankenhaus? Kritik an der geheimen Reform.

Kreis Wesel. Was erwartet Patienten im Kreis Wesel durch die NRW-Krankenhausreform? Die SPD fordert eine öffentliche Diskussion und sieht Probleme.

Die von der Landesregierung geplante Reform der Krankenhauslandschaft in NRW ist nicht transparent genug, kritisiert die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für Gesundheitsfragen in der SPD, (ASG Kreis Wesel). Bedarfe sollen laut Landesregierung ermittelt, Versorgung durch Zentralisierung verbessert und auf wirtschaftlichere Füße gestellt werden. „Die ASG Kreis Wesel findet es jedoch bedenklich, dass dieses Ansinnen bisher weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit abläuft und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Bevölkerung nicht ausreichend diskutiert werden“, teilen die Sozialdemokraten mit und bemängeln, dass Stadträte und Arbeitnehmervertretungen nicht einbezogen sind. „Welche Auswirkungen die Zusammenlegung oder Aufgabe von Klinikdisziplin für die Bevölkerung und die Arbeitnehmer im konkreten Fall haben, erfahren diese zuletzt“, so die ASG, die generell eine Überarbeitung des Systems befürworte. Allerdings, das hatte auch bereits der VdK angemahnt, müsse die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung sicher gestellt bleiben.

Lange Rettungswege und bedrohte Arbeitsplätze in den unteren Lohngruppen

Im Moment entstehe der Eindruck, dass der neue Krankenhausbedarfsplan des Landes lediglich auf Bettenabbau, Zentralisierung und Klinikschließungen ziele, von Gesundheitsminister Laumann verpackt als Qualitätsoffensive. Zentralisierung und Bettenabbau bedeuteten aber längere Wege für Patienten, Angehörige und Beschäftigte. Die unteren Lohngruppen wie Reinigungskräfte, Hol- und Bringedienste seien durch die angestrebten Synergieeffekte bedroht. Nicht zuletzt bedeuteten längere Wege zu den Kliniken auch längere Rettungswege. Eine Anfahrt von zum Teil mehr als 30 Minuten sei den Patienten im Notfall nicht zuzumuten. „Eine bessere Versorgung durch weitere Zentralisierung wäre deshalb aus Sicht der ASG Kreis Wesel in unserem ländlich geprägten Kreis in nur wenigen Fällen realisierbar“, so die Mitteilung.

Kooperation der Krankenhäuser und eine öffentliche Diskussion sind nötig

Als Lösung sieht die ASG Kooperationen, Fachärzte könnten zwischen den Krankenhäusern springen, die in einem Krankenhaus angebotenen Disziplinen sollten von der Notwendigkeit der Versorgung geleitet werden. „Dies wäre ein Ansatz, den gerade aktiendotierte Kliniken eher selten verfolgen“, so die ASG, sie fordert, Bereiche wie Pädiatrie und Geburtshilfe nicht zu schließen. „Die ASG im Kreis Wesel hält es für dringend notwendig, eine öffentliche Diskussion darüber zu führen, wie die Gesundheitsversorgung im Kreis in Zukunft aussehen soll, und zwar bevor die Weichen für die Zukunft gestellt werden.“

