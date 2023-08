Wechsel in der Spitze der SPD-Fraktion: Peter Paic ist Vorsitzender, Gerd Drüten und Gabriele Gerber-Weichelt vertreten ihn.

Politik Kreis Wesel: SPD-Fraktion geht geschlossen in die Offensive

Kreis Wesel. Die SPD im Kreis geht mit neuem Fraktionschef in die zweite Hälfte der Wahlperiode und stellt die Weichen für die Landratswahl. Das hat sie vor:

Halbzeitpausen sind immer gute Gelegenheiten zur Neujustierung. Nicht nur im Sport. Die SPD im Kreis Wesel hat die Sommerpause genutzt, um auf ihrer Klausurtagung rund zwei Jahre vor der nächsten Landratswahl die ersten Pflöcke einzuschlagen und den Kurs für die kommenden 24 Monate zu bestimmen.

Landratswahl 2025 im Kreis Wesel: Peter Paic bekommt vorzeitig grünes Licht für Kandidatur

Diese Neuausrichtung geht auch mit einer Personalrochade einher. Das hatte die SPD bereits Anfang Juli angekündigt. Peter Paic ist neuer Fraktionschef der SPD-Kreistagsfraktion, Gerd Drüten übernimmt den Stellvertreterposten, gemeinsam mit der bisherigen Co-Chefin Gabriele Gerber-Weichelt. Jürgen Preuß bleibt Kassierer.

Darüber hinaus steht Peter Paic bereits als erneuter Konkurrent für Ingo Brohl bei den nächsten Landratswahlen 2025 fest. Auch wenn die notwendigen Formalitäten noch nicht durchgeführt wurden, bestehe in dieser Frage Einigkeit zwischen Fraktion und Kreisverband, sagte der Fraktionsvorstand um Peter Paic bei der Präsentation seines Zweijahresprogramms. Vor allem die Tatsache, dass sämtliche Personalien auf der Klausurtagung im westfälischen Südlohn einstimmig durchgegangen sind, wertet die SPD als Zeichen der eigenen Geschlossenheit, die auch für Rückenwind bei der Kreistagsarbeit in der restlichen Wahlperiode sorgen soll.

Mehrere Themen hat die SPD-Fraktion auf dem Zettel. Zum einen die wirtschaftliche Entwicklung, die nach Meinung der Sozialdemokraten viel zu zögerlich umgesetzt wird. Zum Beispiel beim Baustoff-Recycling und beim Wasserstoff. Um den Kreis Wesel zu einem Wasserstoffknotenpunkt zu machen, schlägt Peter Paic vor, auch bereits vorhandene Strukturen zu nutzen, etwa das ehemalige BP-Lager am Lippehafen. Dazu müsse man schnellstmöglich das Gespräch mit der Firma Tanquid als Eigentümerin sowie mit Hünxe und Deltaport suchen, so die SPD, die von Landrat Ingo Brohl eine größere Führungsrolle verlangt. Dass man sich nicht an den Maßnahmen des RVR zum Wasserstoffausbau beteiligt, wertet die SPD als Fehler.

SPD im Kreis Wesel fordert von Landrat Ingo Brohl mehr Initiative

Ein anderes Thema ist der Fachkräftemangel. Bis heute bestehe zum Beispiel keine Strategie, um Absolventen der Hochschule Rhein-Waal in der Region zu halten, eine Kooperation mit der Hochschule bestehe nicht, die bislang auch kaum mit Firmen vernetzt sei. Auch hier müsse sich der Landrat als Netzwerker mehr einsetzen. Generell sei Brohl in den vergangenen zwei Jahren nicht als „der Motor in Erscheinung getreten, der er sein wollte“, sagt Gerd Drüten.

Grundsätzlich müsse der Kreis attraktiver für junge Menschen und Familien werden, fordert die SPD, die dabei auch auf den ÖPNV und auf die Kita-Plätze schaut. Das Ziel der SPD: „Der Kindergarten für Über-Dreijährige muss kostenlos sein“, sagt Peter Paic. „Zuhören und handeln“ werde die oberste Prämisse für die kommende Arbeit sein, so Paic weiter, der erneut betont, nicht konfrontativ, sondern konstruktiv arbeiten zu wollen, auch zusammen „mit allen demokratischen Fraktionen im Kreistag“.

