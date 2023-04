Kreis Wesel: Spannende Locations für den Kindergeburtstag

Kreis Wesel. Ob beim Fußball oder in Gesellschaft von Alpakas: Im Kreis Wesel lassen sich schöne Kindergeburtstage feiern oder auch Ferienaktivitäten finden.

Einmal Bildhauer sein, feiern wie die alten Römer oder doch lieber ins Wasser tauchen? Diese Orte im Kreis Wesel bieten spannende und interaktive Kindergeburtstage an – oder sind vielleicht auch in den kommenden Ferientagen einen Besuch wert. Die Übersicht hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Tierische Abenteuer in Xanten, Kamp-Lintfort und Rheinberg

Einen klassischen Kindergeburtstag auf dem Bauernhof gibt es auf dem Weidenhof Xanten. Hier warten verschiedene Aktivitäten für alle Wetterlagen. Bei Sonnenschein können die Kinder auf dem Trampolin springen, Gokarts oder Tretfahrzeug fahren, Reiten oder am Lagerfeuer sitzen. Bei Regen geht es ab in den Stall oder in die Stroh- und Spielscheune. Auch „Traktorsurfen“ steht auf dem Programm: Dabei werden die Kinder auf einer Fläche hinter dem Fahrzeug von dem Traktor durch den Hof gezogen. Die Preise werden je nach Gruppengröße und Programm individuell abgestimmt. Infos unter weidenhof-xanten.de.

Ebenfalls tierisch wird es im Kalisto-Tierpark in Kamp-Lintfort. Hier können die Kinder das Futter für die Ziegen und Schafe vorbereiten, die Ponys striegeln und die Erdmännchen in ihrem Gehege besuchen. Oder aber sie füttern und führen ein Alpaka durch den Tierhof. Das Angebot kostet jeweils 95 Euro für acht Kinder und dauert etwa eineinhalb Stunden. Das Programm ist für Kinder ab sechs Jahren konzipiert, jüngere Geschwisterkinder seien aber kein Problem. Infos unter kalisto-tierpark.de.

Schulkinder streicheln hier Alpakas. Im Kalisto können sie Tiere auch beim Geburtstag hautnah erleben.(Archivfoto) Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Australien, Amerika oder Afrika? Im Terrazoo in Rheinberg darf sich das Geburtstagskind ein Thema aussuchen. Passend dazu bekommen die Kinder dann eine Führung und dürfen anschließend auch ein paar Tiere streicheln oder in der Hand halten. Die Kattas, eine Lemurenart, dürfen zum Beispiel auch gefüttert werden. Ein Kindergeburtstag mit bis zu zehn Kindern kostet 105 Euro. Jede weitere Person zahlt den regulären Eintrittspreis. Speisen und Getränke dürfen nicht mitgenommen werden, es können aber Verpflegungspakete dazu gebucht werden. Kartenzahlung ist im Zoo nicht möglich. Infos unter terrazoo.de.

Kreative Geburtstage in Hamminkeln, Moers und Xanten

Kunstbegeisterte Kinder können sich im Kreativhof Lehmberg in Hamminkeln austoben. Hier können sich die Kinder in der Außenanlage als Bildhauer versuchen, Figuren aus Stöcken schnitzen oder Mosaiken erstellen. Und in der Upcycling-Werkstatt werden aus alten Dingen neue Kunstwerke gemacht. Es gibt Angebote für verschiedene Altersgruppen, manche sind ab vier Jahren, andere ab neun. Die Aktion kostet 135 Euro für sieben Kinder, darin enthalten sind zwei bis zweieinhalb Stunden Programm inklusive Material. Bei jedem weiteren Kind kostet es fünf Euro mehr. Auch Kuchen und Muffins können dazu gebucht oder selbst mitgebracht werden. Infos unter kreativhof-lehmberg.de.

Auch der Grafschafter Musenhof in Moers bietet einen besonderen Geburtstag für Kinder ab sechs Jahren an. Hier können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mittelalterliche Rollen schlüpfen: Sie erfahren in einer dreistündigen interaktiven Führung etwas über den Alltag im Schloss oder kriegen Einblicke in das Leben von Rittern und Burgfräulein. Das Angebot kostet 75 Euro und zwei bis fünf Euro Materialkosten pro Kind. Insgesamt dürfen bis zu zwölf Kinder mitmachen. Zum Saisonstart gibt es im Musenhof Moers besondere Aktionen. Infos unter moers.de/kultur-bildung/grafschafter-museum-im-schloss.

Im Musenhof in Moers gibt es einiges zu entdecken. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auch die alten Römer haben bereits ihren Geburtstag mit Freunden und Verwandten gefeiert. Wie genau, das erfahren die Kinder im Archäologischen Park Xanten. Dort wird das Geburtstagskind erst einmal in ein weißes Gewand gehüllt, dann starten verschiedene Mitmachaktionen und eine Führung. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Erlaubt sind maximal 15 Kinder, die Kosten belaufen sich auf 130 Euro. Darin enthalten ist auch ein Geschenk für das Geburtstagskind. Infos unter apx.lvr.de.

Viel Bewegung in Wesel, Hünxe, Dinslaken und Neukirchen-Vluyn

Kindergeburtstag für Wasserratten: Auch die Städtischen Bäder in Wesel bieten ein Programm für Geburtstagskinder und Freunde an. Dafür werden lustige Dekorationen vorbereitet. Auch Geburtstags-Animationen können gebucht werden. Das Angebot kostet pro Kind 9,10 Euro. Darin enthalten sind eine Tageskarte für das jeweilige Schwimmbad und ein Menü nach Wahl. Infos unter baeder-wesel.de.

Ebenfalls beliebt: Ein Besuch im Schwimmbad zum Geburtstag. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Auch bei den Schwimmfreunden Hünxe können Kinder bei vorheriger Anmeldung ihren Geburtstag feiern. Hier stehen Spielgeräte, wie Poolnudeln und Matten zur Verfügung. Der Eintritt kostet für jedes Kind nur 1,50 Euro, Geburtstagskinder zahlen keinen Eintritt. Infos: schwimmfreunde-huenxe.de.

Einen außergewöhnlichen Geburtstag können Kinder in Dinslaken in der Tanzschule Uta Keup erleben. Die Kinder kommen dabei richtig in Bewegung und können am Ende eine ganze Choreographie zusammen tanzen. Ein zweistündiges Programm kostet dann 100 Euro für zehn Kinder, jedes weitere Kind fünf Euro. Das Programm kann auch auf 180 Minuten gelegt und mit Spielen erweitert werden. Informationen unter tanzschule-uta-keup.de.

Ebenfalls viel Bewegung bekommen die Kinder im Fußballpark Neukirchen-Vluyn. 90 bis 150 Minuten lang können die Kinder hier Fußball spielen oder sich an einem der Mottotische stärken. Das Essen darf hier selbst mitgebracht oder bestellt werden. Enthalten sind auch Bälle, Leibchen und Hütchen. Das Standard-Paket, also 90 Minuten mit zehn Kindern, kostet 106 Euro. Weitere Infos unter fussballpark-neukirchen-vluyn.de.

