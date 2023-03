Kreis Wesel: Spannende Ausflugstipps für die ganze Familie

Kreis Wesel. Schwimmen, Wandern oder Tiere beobachten: Der Kreis Wesel hat gerade für Familien viel zu bieten. Wir haben einige Ausflugstipps gesammelt.

Austoben im Schwimmbad oder gemütlich die schöne Natur genießen: Wer in seiner Freizeit etwas erleben will, der muss nicht unbedingt weit reisen. Wir stellen Ihnen Ausflugstipps im Kreis Wesel für die ganze Familie vor. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Tierische Ausflugsziele in Kamp-Lintfort, Voerde und Rheinberg

In Kamp-Lintfort gibt es ein spannendes Ausflugsziel für Tierliebhaber: Im Kalisto-Tierpark leben Alpakas, Kaninchen, Erdmännchen, Esel und viele andere Tiere. Sie alle können in den betretbaren Gehegen gestreichelt und gefüttert werden. Vom 24. bis zum 26. März feiert der Tierpark seinen zweiten Geburtstag und gleichzeitig die Eröffnung einer Vogel-Voliere mit rund 200 Vögeln. Der Park bietet auch ein Ferienprogramm an, bei dem Kinder als Tierpflegerinnen und Tierpfleger tätig sein können. Personen ab vier Jahren zahlen nur 4,50 Euro Eintritt, Kinder unter 4 Jahren zahlen keinen Eintritt. Der Tierpark ist barrierefrei und hat täglich geöffnet. Infos: kalisto-tierpark.de.

Ein besonderes Erlebnis bietet die Falknerei Grieblinger in Voerde. Hier können die Besucherinnen und Besucher faszinierende Greifvögel und Eulen aus nächster Nähe beobachten. Unter Aufsicht von Fachpersonal können die Tiere sogar auf den Arm gesetzt und gefüttert werden. Die Gäste erhalten einen Einblick hinter die Kulissen einer Falknerei und sehen, wie das Training und die tägliche Kontrolle der Tiere abläuft. Diese Freizeitaktivität ist etwas kostspieliger: Eine Fütterung kostet 39 Euro pro Person, eine Wanderung mit Greifvögeln und Eulen kostet für Erwachsene 75 Euro und für Kinder 55 Euro. Infos unter falknerei-grieblinger.de.

Ab April öffnet der Terra Zoo in Rheinberg nach langer Winterpause. Hier können die Gäste täglich von 10 bis 18 Uhr verschiedenste Reptilien bewundern. In den Osterferien gibt es die traditionelle Osterrallye, bei der Familien bei einer Terra-Schatzsuche mitmachen und Preise gewinnen können. Im April locken weitere Veranstaltungen, wie eine Abendführung und eine Insektennacht. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder 9 Euro. Es gibt auch vergünstigte Familienangebote. Infos unter terrazoo.de.

Ab in die Natur in Xanten, Wesel und Moers

Naturfreunde dürften auch im RVR-Besucherzentrum Bislicher Insel in Xanten auf ihre Kosten kommen. In der Dauerausstellung „AuenGeschichten“ im NaturForum lernen große und kleine Gäste viel über ihre umliegende Natur und die darin lebenden Tiere. Der Eintrittspreis liegt bei Erwachsenen bei drei Euro, Kinder zahlen nur einen Euro. Im Frühling locken weitere Veranstaltungen: Ob die Fotoausstellung „Vögel“ oder der große Pflanzenbasar. Auch Exkursionen werden angeboten. Das Besucherzentrum hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Montag ist Ruhetag. Infos: rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-bislicher-insel.

Immer wieder sehr beliebt ist in Xanten der Archäologische Park. Dort sind im Laufe der Osterferien viele römische Göttinnen und Götter zu Gast, denen die Gäste bei ihrem Besuch begegnen. Ein breitgefächertes Mitmach-Programm soll den kleinen und großen Gästen die Antike spielerisch näher bringen. Der Park öffnet montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen neun Euro, für Kinder unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Infos: apx.lvr.de/de.

Kostenlose Aktivitäten in Wesel und Moers

Wer nach einer kostenlosen Freizeitaktivität sucht, der kann eine der vielen Wanderrouten im Kreis Wesel ausprobieren. Die Hirschkäferroute und der Moorerlebnispfad in Wesel sind gut mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl befahrbar und bieten eine schöne Landschaft inmitten der Natur. Am frühen Morgen oder in der Dämmerung lassen sich hier mit etwas Glück auch Rot- und Damhirsche, Wildschweine oder Mufflons beobachten. Die beiden Touren lassen sich zu einem etwa sechs Kilometer langen Spaziergang verbinden. Startpunkt ist der Wanderparkplatz Wesel Diersfordt. Der Diersfordter Wald, durch den die Routen führen, ist Teil des Naturparks Hohe Mark.

Ebenfalls kostenlos und lohnenswert ist der Besuch im Freizeitpark Moers. Neben einem historischen Schlosspark ist auch der japanische Garten ein Highlight für viele Besucherinnen und Besucher. Kinder können sich auf dem großen Spielplatz austoben. Wer den Ausflug noch erweitern will, der kann eine Runde Minigolfen oder zum anliegenden Streichelzoo gehen. Der Park ist rund um die Uhr zugänglich. In Zukunft soll es hier auch eine große Skateanlage geben.

Bei schlechtem Wetter: Indoor Aktivitäten in Dinslaken, Kamp-Lintfort und Wesel

Das Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort bietet jeden Samstag Kindernachmittage mit verschiedenen Spielgeräten für Kinder an. Der Indoorbereich bietet zwei Schwimmbecken. Ab Mai öffnet auch das anliegende Freibadgelände. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 4,50 Euro, für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro. Das Schwimmbad hat täglich geöffnet, außer mittwochs. Infos unter panoramabad-pappelsee.de/oeffnungszeiten.

Ebenfalls etwas für Wasserratten ist das DINamare in Dinslaken. Hier gibt es eine Spielgrotte mit Wärmebänken, verschiedene Sprungbretter, Planschbecken und eine 60 Meter lange Röhrenrutsche. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 5,50 Euro, Kinder zahlen vier Euro. Das Bad hat täglich von 6 bis 21.30 Uhr geöffnet, bis auf Sonntag, da öffnet es um acht Uhr. Infos gibt es unter dinamare-dinslaken.de.

Bis Ende April gibt es außerdem noch die Möglichkeit das Eislaufcenter in Wesel zu besuchen. Das Center öffnet immer freitags, samstags und sonntags und bietet an jedem dieser Tage auch eine bunte Party-Laufzeit für die ganze Familie an. In den Osterferien hat das Eislaufcenter auch an einigen Werktagen geöffnet. Der Eintritt beträgt vier bis fünf Euro, das Ausleihen der Schuhe kostet drei Euro. Infos unter eislaufcenter-wesel.de.

