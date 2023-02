Kreis Wesel: Sechs Personen ohne Fahrerlaubnis erwischt

Kreis Wesel. Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei im Kreis Wesel sechs Personen ohne erforderliche Fahrerlaubnis erwischt. Es gab mehrere Anzeigen.

Verkehrskontrollen im Kreisgebiet haben am Dienstag zu mehreren Anzeigen geführt: Wie die Polizei mitteilte, fielen dabei mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wegen Verkehrsverstößen auf.

So waren laut Polizei in Wesel, auf den Straßen Am Blaufuß, Am Büschchen und der Gantesweilerstraße, in Dinslaken auf der Friedenstraße und in Sonsbeck auf der Hochstraße insgesamt sechs Verkehrsteilnehmende ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Bei einem Transporter, der auf der Schermbecker Landstraße in Wesel-Obrighoven kontrolliert wurde, fehlte zudem der Versicherungsschutz. Die Polizei leitet jeweils ein Strafverfahren ein.

Auf der Straße Im Meerfeld in Moers-Rheinkamp und auf der Moerser Straße in Rheinberg standen ein 22-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau jeweils unter dem Einfluss berauschender Mittel, heißt es weiter. Ihnen seien Blutproben entnommen worden, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde laut Polizei eingeleitet. Auch über die kommenden Karnevalstage hat die Polizei im gesamten Kreisgebiet verstärkt Verkehrskontrollen angekündigt.

