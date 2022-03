Kreis Wesel: Priorisierung für Novavax-Impfstoff aufgehoben

Kreis Wesel. Im Kreis Wesel können sich jetzt alle Impfwilligen ab 18 Jahren mit Novavax impfen lassen. Eine Terminvereinbarung ist auch nicht mehr nötig.

Seit dem vergangenen Wochenende ist der neue Impfstoff Novavax auch im Kreis Wesel verfügbar - zunächst aber nur für bestimmte Personengruppen, unter anderem diejenigen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Die Priorisierung hat der Kreis am Donnerstag aufgehoben: „Ab sofort ist der proteinbasierte Impfstoff der Firma Novavax in NRW für alle Impfwilligen ab 18 Jahren freigegeben“, heißt es in einer Mitteilung.

Zudem sei in den Impfstellen des Kreises keine Terminvereinbarung mehr für eine Impfung mit Novavax notwendig. „Auch bei den mobilen Impf-Angeboten des Kreises können Interessierte auf Wunsch den Novavax-Impfstoff erhalten.“ Der Kreis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass an der Impfstelle in Moers, Mühlenstraße 9 bis 11, nur freitags (14 bis 18 Uhr) und samstags (10 bis 16 Uhr) mit Novavax geimpft werden kann. In Kürze werde der Kreis auch niedergelassene Arztpraxen sowie Krankenhäuser mit dem Impfstoff versorgen, heißt es. Für die Impfungen gilt die Empfehlung der Stiko, schreibt der Kreis. Novavax ist aktuell nicht für eine Auffrischungsimpfung zugelassen.

Alpener Bürgermeister: „Kann die Impfquote erheblich steigern“

Landrat Ingo Brohl und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen rufen die Menschen im Kreis Wesel in der Mitteilung dazu auf, das Angebot anzunehmen. „Ich freue mich, dass Menschen, die den anderen Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, nun die Möglichkeit haben, sich mit einem guten Gefühl vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen können. Wenn viele Menschen diese Gelegenheit nutzen, kommen wir der Normalität im Alltag wieder einen Schritt näher“, wird der Landrat zitiert.

Auch der Alpener Bürgermeister, Thomas Ahls, betont, dass nach wie vor jede Impfung zähle, um die Pandemie zu bewältigen. „Dass ein proteinbasierter Impfstoff nun für alle über 18 Jahre freigegeben ist, kann die Impfquote erheblich steigern. Auch im Namen meiner Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen bitte ich Sie, sich mit dem Thema Impfung zu beschäftigen und hoffe sehr, dass auch bisher unentschlossene Menschen sich für eine Impfung entscheiden.“

Zum Start der Impfungen mit Novavax im Kreis war die Nachfrage zunächst noch gering.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel