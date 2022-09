Corona im Kreis Wesel: Die Infos zum neuen Omikron-Impfstoff

Kreis Wesel. Der Omikron-Impfstoff ist bei Ärzten und Impfstellen im Kreis Wesel verfügbar. Was der Vorsitzende der KVNO im Kreis nun empfiehlt.

Das Interesse an Corona-Impfungen hat zuletzt deutlich nachgelassen. In der vergangenen 36. Kalenderwoche fiel die Zahl der Corona-Impfungen laut dem Monitoring der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein mit insgesamt 749 Impfungen im Kreis Wesel unter 1000. Der Großteil dieser Impfungen (453) stellte der zweite Booster für Menschen ab 60 Jahre dar.

Möglicherweise werden einige aber auch noch abgewartet haben, ehe sie sich die zweite Auffrischungsimpfung abholen. Seit Dienstag stehen auch im Kreis Wesel die an die Omikron-Variante angepassten neuen Corona-Impfstoffe zur Verfügung. Zudem hat die EU auch die Impfstoffe auf Basis neuerer Omikron-Subvarianten zugelassen. Und es gibt Informationen darüber, wie der Kreis mit seinen Impfstellen nach Jahresende weiter verfahren will.

Wo gibt es die an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe?

Seit Dienstag steht der neue Impfstoff an den Impfstellen Wesel und Moers sowie mobilen Angeboten des Kreises zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es den neuen Impfstoff auch in den Arztpraxen, wie der Kreis-Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Dr. Franz-Joachim Weyers (KVNO) mitteilt. Zwar sei der Impfstoff noch nicht in der bestellten Menge geliefert worden – der Rest soll kommenden Montag eintreffen. Noch sei die Nachfrage nicht exorbitant hoch, so Dr. Weyers, das werde erstmal ausreichen.

Der KVNO-Vorsitzende erwartet, dass die Nachfrage steigen wird, allerdings nicht vergleichbar mit früheren Impfungen. Das sei mit den bestehenden Strukturen gut zu händeln, sofern die Politik dafür sorge, dass die Impfstoffe wie bestellt geliefert werden. Auch einige Apotheken bieten Corona-Impfungen derzeit an und bestellen ebenfalls den angepassten Impfstoff, heißt es vom Apothekerverband Nordrhein. Wer impft, lässt sich dort auf der Homepage einsehen.

Was gibt es zum neuen Corona-Impfstoff zu wissen?

Er ist nur für eine dritte oder vierte Impfung gegen das Coronavirus vorgesehen. „Der neue Impfstoff ist nicht für die Grundimmunisierung zugelassen“, erläutert Dr. Franz-Joachim Weyers. Er wirke besser als die alten Impfstoffe, da er neben der Ursprungsvariante auch an die Omikron-Variante BA.1 angepasst sei. In den kommenden zwei Monaten werde allerdings auch mit dem weiteren an den vorherrschenden Subtypen BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff gerechnet.

Eine Booster-Impfung steht an - was wird empfohlen?

Wer jetzt akut eine Auffrischungsimpfung (Menschen ab 60 Jahre oder mit Vorerkrankung) benötigt, sollte nun auf die neuen Impfstoffe zurückgreifen, empfiehlt Dr. Weyers. Bei wem es aktuell noch nicht zwingend notwendig sei, könne noch auf das neue Vakzin warten. Grundsätzlich gelte die Sechs-Monate-Regelung, sagt Dr. Weyers. Nach einer vorherigen Impfung oder einer Infektion sollte also mindestens ein halbes Jahr vergangen sein. Grundsätzlich sollte laut Dr. Weyers die Frage nach der weiteren Impfung individuell mit dem fortlaufend behandelnden Arzt besprochen werden, da dieser den Patienten und seine Krankheitsgeschichte am besten einschätzen könne. Die Überprüfung der Blutwerte halte er nicht für sinnvoll, da diese nur bedingt aussagekräftig seien.

Kreis Wesel: Impflinge können sich den Impfstoff nicht aussuchen

In einer ersten Lieferung sind laut einer Mitteilung des Kreises am vergangenen Freitag 210 Impfdosen von BionTech/Pfizer und 500 von Moderna enthalten. Allerdings können sich die Impflinge nicht aussuchen, welchen Stoff sie möchten. Die neuen Mittel sind lediglich für die dritte und vierte Impfung freigegeben. (acf)

Orte und Öffnungszeiten

Die Impfstelle in der Niederrheinhalle Wesel öffnet Dienstag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr. Sonntag und Montag geschlossen. Öffnungszeiten in Moers, Gesundheitsamt: Mittwoch bis Freitag 14 Uhr bis 20 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 16 Uhr. Sonntag, Montag und Dienstag geschlossen.

Die angepassten Impfstoffe stehen auch im Rahmen der mobilen Impfangebote des Kreises vom 13. September an zur Verfügung. Die mobilen Impftermine sind hier zu finden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel