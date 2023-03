Kreis Wesel: Mehr Unfälle und Fahrerflucht – Weniger Tote

Kreis Wesel. Pedelecs, beteiligte Kinder, Fahrerflucht: Wie sich die Verkehrsunfälle 2022 im Kreis entwickelt haben und was die Polizei dazu sagt.

Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, „wenn alle das beherzigen würden, gäbe es weniger Unfälle“, betont Rüdiger Kunst, Abteilungsleiter der Kreispolizei Wesel bei der Pressekonferenz zur Verkehrsunfallentwicklung 2022. Natürlich beschreibt diese Statistik auch eine Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie. Die Menschen sind häufiger unterwegs – die Bilanz: mehr Verkehr auf den Straßen im Kreis Wesel. Und mit insgesamt 13.904 eben auch 837 (plus 6,4 Prozent) Unfälle mehr als im Jahr zuvor. „Mit einem Anstieg war zu rechnen“, sagt Kunst. Und dennoch: Die Zahl liegt unter dem Vor-Corona-Niveau (2019: 15.218 Unfälle). Glücklicherweise gab es weniger schwere Unfallfolgen: weniger Todesfälle, weniger Schwerverletzte.

Wenn natürlich auch jeder Mensch, der im Straßenverkehr stirbt, einer zu viel ist, wie Kreisdirektor Ralf Berensmeier sagt. Vielen wird der Tag Ende Februar 2022 in Erinnerung geblieben sein: Als drei junge Menschen mit ihrem Fahrzeug in Wesel in den Rhein stürzten und starben. Im ganzen Jahr verunglückten kreisweit zehn Menschen tödlich. Das ist die geringste Anzahl an Verkehrstoten seit 1975, wie die Polizei an diesem Tag verdeutlicht. Zwar haben sich im vergangen Jahr wieder mehr Menschen leicht verletzt, die Zahl der Schwerverletzten im Straßenverkehr ging jedoch etwas zurück: von 284 auf 267.

Mehr Unfälle mit Fahrerflucht im Kreis Wesel: „Das ist kein Bagatelldelikt“

Ein weiterer Indikator für die Polizei ist auch die Unfallhäufigkeit: Allein im Kreis Wesel seien im vergangenen Jahr mehr als 390.000 Fahrzeuge zugelassen gewesen, „hinzu kommen die Pendlerströme“, führt Rüdiger Kunst aus. Dennoch liege der Kreis mit 3020 Unfällen pro 100.000 Einwohner gerechnet unter dem Trend in Nordrhein-Westfalen (3401). Bei 78 Unfällen habe der Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln eine Rolle gespielt, so Rüdiger Kunst. Er sei daher gespannt auf die Diskussion zur Legalisierung von Cannabis, die Polizei befürchte Auswirkungen auf die Delikte im Straßenverkehr.

Einen deutlichen Sprung nach oben hat die Zahl der Unfälle mit Fahrerflucht in der Statistik gemacht: von 2589 auf 2993. „Das ist kein Bagatelldelikt“, sagt Christian Klur, Leiter der Direktion Verkehr. Für solche Fälle gebe es schließlich die Versicherung. „Man ist vorbestraft“, sagte auch Rüdiger Kunst zu den Folgen. Meistens handelte es sich um Sachschäden, in 138 Fällen wurden allerdings Personen verletzt.

Kreispolizei Wesel: Pedelec bleibt Schwerpunkt – E-Scooter im Blick

Die Polizei registrierte zudem mehr verunglückte Kinder. Hier stieg die Zahl von 124 auf 175, wie es aus der Statistik der Polizei hervorgeht. 90 Kinder waren auf dem Fahrrad unterwegs. Rüdiger Kunst vermutet hier auch eine Folge der Corona-Pandemie: Die Kinder seien viel zu Hause geblieben und weniger im Straßenverkehr unterwegs gewesen. Die Eltern seien gefordert, für Sichtbarkeit ihrer Kinder zu sorgen und zu üben. Die Polizei nannte zudem aufbauende Radfahrkurse, die sie an weiterführenden Schulen veranstalte. Im vergangenen Jahr waren das 101 Kurse sowie 320 Radfahrausbildungen an Grundschulen. Bei jungen Menschen sind zudem die E-Scooter inzwischen beliebt, die Zahl der Unfälle hiermit ist von 22 auf 49 gestiegen. Bei dem Thema sei ein Trend erkennbar, zunehmend könne das zum Problem werden: „Es ist kein Spielzeug“, so Rüdiger Kunst.

Einen großen Schwerpunkt setzt die Kreispolizei nach wie vor auch beim : Mit dem elektrisch betriebenen Fahrzeug gab es im vergangenen Jahr neun Unfälle (178) mehr als zuvor, die Zahl der verunglückten Pedelecfahrenden stieg leicht von 158 auf 177 an, 29 darunter zogen sich schwere Verletzungen zu. Das sei kein normaler Drahtesel, die Fahrdynamik dürfe nicht unterschätzt werden, sagte Ralf Berensmeier. „Beim Auto kommt auch keiner auf die Idee, den Airbag auszuschalten. Unser Appell: Tragen Sie einen Helm“, sensibilisierte etwa auch Christian Klur. Kunst nannte als zusätzlichen Schutz auch den Airbag fürs Fahrrad, der wie ein Kragen um den Nacken sitze. Ebenfalls angestiegen im vergangenen Jahr ist die Zahl der verunglückten Radfahrenden – von 344 auf 434, darunter 42 Schwerverletzte.

Unter dieser Rufnummer informiert die Polizei zu ihrem Pedelec-Training: 0281/107 7777.

