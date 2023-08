Kreis Wesel: Mehr Einbrüche und Körperverletzungen im Juni

Kreis Wesel. 177 Einbruchsdelikte gab es im vergangenen Juni. Die Mehrzahl war erfolglos. Stark angestiegen sind Taschendiebstähle. Die Zahlen im Überblick:

Die Zahl der bekannt gewordenen Einbrüche im Kreis Wesel ist wieder gestiegen, von 115 im Mai auf 177 im vergangenen Juni. Das geht aus der monatlichen Kriminalitätsstatistik hervor, die die Kreispolizeibehörde Wesel auf ihrer Homepage veröffentlicht. Der Wert ist weit entfernt von den Zahlen der ersten vier Monate, allein im April zählte die Polizei 335 Einbruchsdelikte im Kreis.

Bei insgesamt 90 der 177 Delikte blieb es beim Einbruchsversuch, die Aufklärungsquote lag bei rund 6,8 Prozent. Einen großen Raum innerhalb der Einbruchsdelikte nimmt der Wohnungseinbruchsdiebstahl ein. Insgesamt 55 Fälle verzeichnete die Kreispolizei hier im vergangenen Juni. In etwa der Hälfte der Fälle, 27, blieb es indes beim Versuch. 16 Mal nahmen Täter im Kreis Wesel am helllichten Tag eine Wohnung ins Visier, in acht Fällen war hier ebenfalls beim Versuch Schluss.

Kriminalität im Kreis Wesel: Diese Delikte haben zugenommen

Allein für die vergangene Woche, 24. bis 30. Juli, verzeichnete die Kreispolizei in ihrem Wohnungseinbruchsradar neun Einbruchsdelikte, vier davon waren vollendet, in fünf Fällen blieb es dagegen beim Versuch.

Die Zahl der Straßenkriminalitätsfälle im Kreis Wesel sind unterdessen gleich geblieben, sowohl im Mai als auch im Juni lag sie bei 569 Delikten. Knapp jeder fünfte Fall konnte aufgeklärt werden. Insgesamt sechs Fälle von Raubüberfällen auf Straßen, Wegen oder Plätzen wurden im vergangenen Monat bekannt, zwei weniger als noch im Mai. In zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Dagegen ist die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen angestiegen, von 27 bekannten Fällen im Mai auf 36 im Juni. Rund 83 Prozent der Fälle konnten in dem Spannungsfeld immerhin aufgeklärt werden.

Die Zahl der unter dem Begriff der Gewaltkriminalität zusammengefassten Straftaten, zu denen auch schwere sowie gefährliche Körperverletzung und Raubdelikte gehören, verringerte sich insgesamt allerdings leicht, von 88 Fällen im Mai auf 83 im vergangenen Juni.

Deutlich angestiegen ist dagegen die Zahl der bekannt gewordenen Taschendiebstähle im Kreis Wesel. Insgesamt 45 Mal waren Langfinger im Juni erfolgreich, deutlich mehr als im Mai (26). Die Aufklärungsquote lag hier bei lediglich 4,4 Prozent. Die Zahl der bekannt gewordenen Fahrraddiebstähle sind nahezu gleich geblieben, hier stieg die Fallzahl von 109 auf 110 im Juni. Auch hier war die Aufklärungsquote mit rund 9,1 Prozent vergleichsweise gering.

