Kreis Wesel: Mehr als 1500 Ausbildungsstellen noch unbesetzt

Vor allem in der Gastronomie sind viele Stellen noch offen.

Kreis Wesel. Die Agentur für Arbeit im Kreis Wesel informiert Jugendliche zu Praktikum, Ausbildung und Studium. Wo es noch unbesetzte Stellen gibt.

Die Agentur für Arbeit in Wesel weist darauf hin, dass das zweite Halbjahr am Ausbildungsmarkt begonnen hat und es noch offene Stellen gibt: Ende April waren den Angaben zufolge 1519 Ausbildungsstellen im Kreis noch unbesetzt. Die offenen Stellen seien eine gute Ausgangslage für interessierte junge Menschen, denn eine duale Ausbildung biete vielfältige Perspektiven, sagt Barabara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Davon kann man sich am besten im Rahmen eines Praktikums überzeugen.“

Viele Unternehmen würden diese Möglichkeit anbieten. „Solche Angebote sollten Jugendliche nutzen, denn den Alltag in einem Betrieb kann man sich aus dem Klassenzimmer heraus schlecht vorstellen“, wird Ossyra in einer Mitteilung zitiert.

Freie Ausbildungsstellen noch in zahlreichen Berufen

Etwas mehr als 1000 Jugendliche im Kreis Wesel suchten Ende April noch einen Ausbildungsplatz. Freie Ausbildungsstellen gebe es noch in zahlreichen Berufen im Kreis Wesel, etwa in folgenden Bereichen: Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik, Tischler/in, Kaufmann/frau Einzelhandel, Verkäufer/in, Kaufmann/frau für Büromanagement, Hotelfachfrau/mann. Weitere Ausbildungsstellen, bei denen häufig ein Praktikum vorher möglich ist, sind hier zu finden: www.arbeitsagentur.de/jobsuche

Seit Oktober 2021 haben sich bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Wesel insgesamt 1922 Bewerber und Bewerberinnen aus dem Kreis gemeldet – 159 bzw. 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum meldeten Arbeitgeber hier 2424 Ausbildungsstellen – das sind mit 86 Stellen bzw. 3,7 Prozent etwas mehr als im Jahr zuvor.

Ausbildung im Kreis Wesel: Hier gibt es Infos für Jugendliche

Die Agentur für Arbeit bietet Jugendlichen eine Berufsberatung und informiert auch über Praktika – persönlich, telefonisch oder per Video. Sie kann unter der gebührenfreien Service-Nummer 0800 45555 00 (montags bis freitags 8 bis 18 Uhr) oder online vereinbart werden: www.arbeitsagentur.de/kontakt. Die Hotline der Jugendberufsagenturen (14 bis 24 Jahre) im Kreis Wesel ist unter 0281/9620-800 montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten kann man eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen oder man schreibt eine E-Mail an: Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de. Die Agentur für Arbeit verweist auch auf „Check-U“ als Einstieg in die Berufsorientierung für Ausbildung und Studium: www.check-u.de

