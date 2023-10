Kreis Wesel: Kilometer sammeln – diesmal aber zu Fuß

Kreis Wesel. Nach dem Stadtradeln kommt der nächste bundesweite Wettbewerb: „Stadt - Land - zu Fuß“. Wann es losgeht und wie man sich anmelden kann.

Neben dem Stadtradeln gibt es mittlerweile einen zweiten bundesweiten Wettbewerb, bei dem es ums Kilometersammeln geht: „Stadt - Land - zu Fuß“. Dabei treten die Landkreise und kreisfreien Städte vom 1. bis zum 21. November gegeneinander an. Der Kreis Wesel beteiligt sich zum zweiten Mal an der deutschlandweiten Gesundheitsaktion.

„Wir wollen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich an der Aktion zu beteiligen. Es ist egal, ob man wandert, walkt, mit dem Hund spazieren geht oder joggt, jeder zurückgelegte Kilometer zählt für den Teilnehmenden, das Team, für die eigene Gesundheit und natürlich für unseren Niederrhein Kreis Wesel“, erläutert Landrat Ingo Brohl.

Im Jahr 2022 kamen die meisten Teilnehmenden aus dem Kreis Wesel. 525 Aktive sind insgesamt 46.261,93 Kilometer gelaufen, das sind 88,12 Kilometer pro Teilnehmenden.

Bewegung draußen ist im Winter besonders wichtig

Wenn man die Ergebnisse aller teilnehmenden kreisfreien Städte und Landkreise im Jahr 2022 vergleicht, lag der Kreis Wesel im guten Mittelfeld. Der Landkreis Cham ist zum Beispiel mit 112,04 Kilometern Spitzenreiter bei den zurückgelegten Kilometern pro Teilnehmenden (km/TN).

Ziel sei es, möglichst viele Menschen zu motivieren, in einer dunklen Jahreszeit nach draußen zu gehen und etwas Gutes für sich selbst zu machen, schreibt der Kreis in seiner Ankündigung: „Für unser Immunsystem und unsere Gesundheit ist Bewegung an der frischen Luft im Herbst und Winter noch wichtiger als in den wärmeren Jahreszeiten.“

Eine Anmeldung ist über die Homepage www.stadtlandzufuss.de/registrieren/ möglich. Hier kann man sich bei der Registrierung einem bestehenden Team zuordnen oder ein eigenes Team gründen.

Umfassende Informationen zur Aktion gibt es unter www.stadtlandzufuss.de/infos-fuer-teilnehmer/.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel