Kreis Wesel: Junge Ukrainer in die Schulen integrieren

Kreis Wesel. Immer mehr geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche besuchen die Schulen im Kreis Wesel. Seit Beginn des Krieges hat sich einiges geändert.

55.000 Schülerinnen und Schüler gibt es aktuell im Kreis Wesel, 1500 von ihnen haben die ukrainische Staatsbürgerschaft. Wie die Kreisverwaltung dem Ausschuss Schule, Kultur, Sport und Integration mitteilte, besuchen rund 120 von ihnen eines der drei Kreis-Weseler Berufskollegs.

Kein muttersprachlicher Unterricht für die jungen Ukrainer

Anders als noch zu Beginn des Krieges in der Ukraine, nehmen die Jugendlichen in der Regel nicht mehr via Internet am Unterricht ihrer Heimatschulen teil, die älteren Jahrgänge hatten auf diese Weise ihre Abschlüsse gemacht. Jetzt werden die Kinder und Jugendlichen relativ schnell in die Schulen aufgenommen, in der Orientierungsphase gebe es noch eine hohe Fluktuation – dann beispielsweise, wenn noch nicht klar sei, wo in Deutschland die Familie leben wird oder ob sie zurückkehrt.

Viele, die vor dem Krieg in der Heimat geflohen sind, haben sich offenbar inzwischen darauf eingestellt, länger hier zu blieben. Die Meisten von ihnen belegen Deutsch als Zweitsprache. Muttersprachlichen Unterricht bieten die Kollegs nicht an, so Maas, Ziel sei es, diese jungen Leute ins Regelsystem zu integrieren. Muttersprachlichen Unterricht gebe es allerdings in russischer Sprache, manche Ukrainer nähmen daran teil. Befragt, ob Lehrer aus der Ukraine im Kreis Wesel eingestellt werden, bejahte Maas, allerdings müssten die Voraussetzungen stimmen.

