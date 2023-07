Kreis Wesel: Jugendämter stellten 274 Kinder unter Schutz

Kreis Wesel. 274 Inobhutnahmen durch die Jugendämter – das sind 79 Minderjährige mehr als im Vorjahr. Warum so viele Kinder im Kreis Wesel Schutz brauchten.

Gut ein Drittel mehr Kinder sind im vergangenen Jahr in NRW durch die Jugendämter in Obhut genommen worden – das teilt das Statistische Landesamt IT NRW mit. Diese im Amtsdeutsch „vorläufigen Schutzmaßnahme“ greift, wenn „ein unmittelbares Handeln zum Schutz von Minderjährigen in Eil- und Notfällen als geboten erscheint“. Viele Jugendliche und Kinder wurden in Obhut genommen, weil sie unbegleitet aus dem Ausland eingereist sind, hier sieht IT NRW den Grund für den deutlichen Anstieg.

Die Zahlen aus dem Kreis Wesel

2022 wurden im Kreis Wesel 274 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, 79 mehr als im Vorjahr. 159 von ihnen haben einen Migrationshintergrund (2021:78). 74 Mädchen und Jungen waren unbegleitet eingereist, im Vorjahr waren es 21. Hier wirkt sich der Ukrainekrieg aus. Im Vergleich zu 2016, dem Jahr der Flüchtlingskrise, sind es dennoch wenig: Seinerzeit kamen 160 Schutz suchende Kinder aus dem Ausland in den Kreis Wesel und wurden von den Jugendämtern betreut. Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass seit dem 1. November 2015 ausländische Minderjährige, die ohne Erziehungs- oder Personensorgeberechtigte nach Deutschland einreisen, einem bundes- und landesweiten Verteilungsverfahren unterliegen.

204 Minderjährige wurden 2022 als gefährdet eingestuft, 45 mehr als im Vorjahr. 86 Kinder hatten überforderte Eltern, 35 litten unter Vernachlässigung, 70 weitere wurden auf eigenen Wunsch betreut. Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass bei der Meldung mehrere Gründe angegeben werden können.

Unter den 274 in Obhut genommenen Kindern waren 132 Jungen und 142 Mädchen, 117 von ihnen waren jünger als 14 Jahre. Nicht alle Minderjährigen, die in NRW unter dem Schutz des Jugendamtes standen, wurden in Einrichtungen untergebracht, knapp 20 Prozent lebten bei einer sogenannten geeigneten Person, knapp acht Prozent in betreuten Wohnformen.

