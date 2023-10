Kreis Wesel: Handwerkermangel – 54 Prozent beauftragen Firma

Kreis Wesel. Kaum Termine, fehlendes Personal: Auch im Kreis Wesel herrscht Handwerkermangel. Doch Eigentümer beauftragen Firmen, zeigt repräsentative Umfrage

Lange Wartezeiten für Termine und steigende Preise für Arbeiten: Der Mangel an Handwerksbetrieben und ausgebildeten Fachkräften macht sich auch im Kreis Wesel bemerkbar. Doch noch scheinen sich Eigentümerinnen und Eigentümer davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Darauf deuten jedenfalls die Ergebnisse unserer repräsentativen Befragung in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen hin.

Wir wollten wissen: „Wie halten Sie Ihre Immobilie instand?“ Die 712 befragten Kreis Weseler konnten zwischen insgesamt vier Antwortmöglichkeiten wählen. Entweder mit „Ich beauftrage Handwerker“, „Ich mache vieles selbst“, „Ich mache alles selbst“, oder mit „Weiß nicht“.

Dabei kam raus: Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer beauftragt Handwerksbetriebe, besonders häufig gaben das die Menschen in Sonsbeck an (76 Prozent). In Neukirchen-Vluyn und Rheinberg sind es jeweils 62 Prozent, die eine Handwerksfirma beauftragen.

43 Prozent der Kreis Weseler Eigentümerinnen und Eigentümer erklärten, dass sie stattdessen viele Arbeiten selbst verrichteten. Beispielsweise sagte jeder zweite Dinslakener, einiges im eigenen Heim selbst zu erledigen. Knapp 53 Prozent waren es in Xanten, 46 Prozent in Schermbeck, 45 Prozent in Wesel. Gerade in Sonsbeck, wo am häufigsten Handwerksbetriebe beauftragt werden, ist der Anteil derer, die vieles selber machen, im Kreisvergleich am geringsten. Hier sind es nur 22 Prozent.

Kreis Wesel: Am häufigsten machen Neukirchen-Vluyner alles selbst

Und alles selbst machen? Das tun nur insgesamt zwei Prozent der Kreis Weseler Eigentümerinnen und Eigentümer. Am häufigsten in Neukirchen-Vluyn. Hier greifen sechs Prozent der Befragten Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer selbst zum Werkzeug – egal, welche Arbeiten anfallen.

Niederrheinweit zeigte sich in unserer repräsentativen Befragung, dass besonders diejenigen, die eine Eigentumswohnung besitzen, Handwerksbetriebe beauftragen (65 Prozent). Bei Besitzerinnen und Besitzern von Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus ist es jeder Zweite (50 Prozent aller Befragten, die diese Immobilie besitzen). Alles selbst machen am häufigsten Eigentümerinnen und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern (acht Prozent). (ams)

