Kreis Wesel: Gesundheitsamt informiert über Hepatitis

Kreis Wesel. Zum Welt-Hepatitis-Tag informiert das Gesundheitsamt im Kreis Wesel über die Tücken der Krankheit und wie man sie verhindern oder bekämpfen kann.

Der Welt-Hepatitis-Tag, der jedes Jahr am 28. Juli stattfindet, um über die Erkrankung und präventive, diagnostische und therapeutische Möglichkeiten zu informieren, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ich warte nicht. Ich handele!“ Eine Hepatitis-Infektion lässt sich durch Tests nachweisen, Betroffene können mit einer antiviralen Therapie behandelt werden. Zusätzlich kann man sich gegen Hepatitis A und B impfen lassen.

Kreis Wesel informiert über Hepatitis: Warum es bei der Behandlung auf Schnelligkeit ankommt

Dennoch bleiben viele Hepatitis-Infektionen oft über Jahre unerkannt und können schwere Schäden wie Leberzirrhose und Leberzellkrebs verursachen. Häufige Symptome von Virushepatitis sind Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen, Druckgefühl im rechten Oberbauch und Gelbsucht (gelbliche Verfärbung von Haut und Augen).

Viele Infektionen verlaufen jedoch unbemerkt bei nur sehr leichtem Krankheitsgefühl oder Symptomen, die einer Grippe ähneln. Schon bei Verdacht sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Hepatitis A und E werden hauptsächlich fäkal-oral übertragen, entweder direkt über Schmierinfektion, aber häufiger über kontaminiertes Trinkwasser oder Lebensmittel. Hepatitis B, C und D sind schwerwiegender, weil es je nach Virustyp nicht selten zu chronischen Verlaufsformen kommen kann. Eine Ansteckung ist möglich über mit Blut verunreinigte Gegenstände (z.B. Spritzen), über Sexualkontakte, unter der Geburt von der Mutter auf das Kind oder durch Gabe von nicht ausreichend geprüften Blutprodukten.

Nicht jede Hepatitis-Art ist auch heilbar

Das Gesundheitsamt des Kreises bietet im Rahmen der Beratung zu sexuell übertragbaren Erkrankungen die anonyme und kostenfreie Möglichkeit, sich zu informieren. https://www.kreis-wesel.de/de/dienstleistungen/beratung-zu-sexuell-uebertragbaren-erkankungen/.

Alle in Deutschland Krankenversicherten ab 35 Jahren können sich einmal kostenlos auf Hepatitis B und C testen lassen. Dieser Test wird in Hausarztpraxen als Teil der sogenannten „Gesundheitsuntersuchung“ angeboten. Darüber hinaus wird ein Hepatitis-B- und -C-Test für alle Menschen mit Risikofaktoren oder Anzeichen einer Virushepatitis empfohlen und in der Regel auch erstattet. Betroffene werden mit direkt wirkenden antiviralen Medikamenten behandelt. Hepatitis C kann durch eine Therapie geheilt werden, Hepatitis B lässt sich mit Medikamenten gut kontrollieren und auch für Hepatitis D ist seit einiger Zeit ein neues Medikament verfügbar. Hepatitis A und E verursachen in der Regel eine akute aber selbstlimitierende Erkrankung, die selten zu chronischen Leberschäden führt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel