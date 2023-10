Kreis Wesel: Geld für ländlichen Raum – wer davon profitiert

Die Landesregierung fördert Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums – der Kreis Wesel profitiert mit Fördermitteln in Höhe von 500.000 Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung der CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik hervor. „Um Förderprojekte zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und Verkehrsinfrastrukturen in den Dörfern zu unterstützen, hat das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz 21 Millionen Euro bereitgestellt“, heißt es darin.

Gefördert würden zum Beispiel Dorfgemeinschaftshäuser als wichtige kulturelle und soziale Treffpunkte, Dorfläden, Dorfplätze, Bolzplätze ebenso wie zum Beispiel barrierefreie Umbauarbeiten von Mehrfunktionshäusern oder Kultur-, Naherholungs- und Tourismuseinrichtungen. Interessierte Gemeinden, Vereine und Einrichtungen konnten bis Ende August ihre Anträge einreichen. 221 neue Projekte werden jetzt bedacht, darunter seien sechs aus dem Kreis.

„Das Erscheinungsbild und die Infrastruktur in unseren Dörfern sind wichtige Faktoren für die Lebensqualität im ländlichen Raum. Mit den Fördermitteln können Projekte vor Ort unterstützt werden“, so die Landtagsabgeordnete.

