Kreis Wesel: Frauen im IT-Bereich unterrepräsentiert

Kreis Wesel. Der Kreis Wesel macht zum Equal Pay Day auf Verdienstunterschiede aufmerksam. Nur zehn Prozent der Selbstständigen im IT-Sektor sind Frauen.

Die Fachstelle Frau und Beruf und die Gleichstellungsstelle des Kreises Wesel erinnern zum Equal Pay Day am 7. März daran, dass es immer noch keine Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen gibt. In diesem Jahr nimmt der Aktionstag insbesondere die ungleiche Verteilung der Beschäftigtensituation in der IT-Branche in den Blick. So seien es circa 80 Prozent Männer und weniger als 10 Prozent Frauen, die sich in diesem Sektor selbstständig machen.

Das habe zur Folge, dass Frauen nicht nur gut bezahlte Jobs in diesem Sektor entgehen, sondern ihnen auch die Perspektiven als Nutzerinnen von IT-Produkten fehlten. Die Corona-Krise hat der Digitalisierung der Arbeitswelt einen gewaltigen Schub versetzt, zum Beispiel durch mobiles und flexibles Arbeiten. Zugleich gebe es eine Steigerung sozialen Unternehmertums, die zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen maßgeblich beitrage.

Weibliche Perspektive fehlt

Darüber hinaus sorgen technische und digitale Lösungen in Branchen, in denen körperlich schwerer gearbeitet werden muss, für mehr Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt. „Um mit dem digitalen Wandel Schritt halten zu können, ist es unabdingbar, dass Mädchen und Frauen der Zugang zur digitalen Bildung in Schule und beruflicher Weiterbildung, sowie im Gründungsgeschehen, also Start-ups, gewährleistet werden muss“, so Monika Seibel von der Fachstelle Frau und Beruf. Die weibliche Perspektive bei der Gestaltung und Nutzung von digitalen Produkten könne nur so berücksichtigt und sichergestellt werden.

Das Datum des Equal Pay Day markiert symbolisch den allgemeinen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts verringerte sich die deutsche Lohnlücke um einen Prozentpunkt und liegt nun bei 18 Prozent. Kein Grund zum Feiern, denn rechnet man den Prozentwert in Tage um, arbeiten Frauen immer noch 66 Tage ohne Gehalt, vom 1. Januar bis zum 07. März 2022. Weitere Informationen gibt es unter www.kreis-wesel.de/frauundberuf und unter www.equalpayday.de.

