Kreis Wesel fördert Berufswahl ohne Geschlechterklischees

Kreis Wesel. Kreis Wesel fördert ein Aktionsprogramm zur geschlechterreflektierten Berufs- und Studienwahl. Außerdem ist bald wieder Boys’ und Girls’ Day.

In Kooperation mit der Initiative Klischeefrei und der Gleichstellungsstelle bietet die Fachstelle Frau und Beruf im Kreis das Aktionsprogramm „Klischeefrei fängt früh an – im Kreis Wesel“ an, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das Programm soll Fachkräfte in der frühen Bildung unterstützen, Geschlechterklischees im Beruf in Bezug auf Rollenbilder spielerisch zu hinterfragen. „Kinder im Alter von drei bis vier Jahren haben bereits recht klare Rollenbilder im Kopf. Diese schon früh verinnerlichten Rollenvorstellungen werden im Laufe der Zeit immer weiter verfestigt und führen letztendlich dazu, dass auch im Bildungsbereich und am Arbeitsmarkt diese klischeehaften Vorstellungen vorherrschen. Entsprechend werden zum Beispiel von jungen Frauen bei der Wahl zur dualen Ausbildung bisher kaum bis keine technischen Berufe berücksichtigt“, sagt Stefanie Werner, Leiterin der Fachstelle.

Boys’ und Girls’ Day Ende April

Die Fachstelle Frau und Beruf stellt interessierten Kitas, Kindertagespflegestellen sowie Familienzentren ein kostenfreies Methodenset zur Verfügung. Darin gibt es auch Informationen zum Boys’ Day, dem Jungen-Zukunftstag am Donnerstag, 27. April. „Die Kitas und Familienzentren sind eingeladen, sich an dem Tag zu beteiligen und interessierten Jungen ab der fünften Klasse den Beruf des Erziehers näher zu bringen“, heißt es. Außerdem können weitere interessierte Unternehmen und Einrichtungen am Boys‘ Day oder am zeitgleich stattfindenden Girls‘ Day teilnehmen.

Weitere Infos: Stefanie Werner, Fachstelle Frau und Beruf, 0281/2072201, Stefanie.Werner@Kreis-Wesel.de. Das Methodenset kann hier bestellt werden: https://material.kompetenzz.net/klischeefrei/klischeefrei-kita-set.html

