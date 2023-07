Kreis Wesel: Es gibt mehr Geld für rund 1320 Grünpfleger

Kreis Wesel. Garten- und Landschaftsbauer erhalten schrittweise mehr Lohn. Über Details informiert die IG BAU, im Kreis Wesel sind 1320 Menschen betroffen.

Wer beruflich einen „grünen Daumen“ hat, dem winkt jetzt eine dickere Lohntüte: Für die Arbeit in Gärten und Parks, auf Sportplätzen und Friedhöfen im Kreis Wesel gibt es jetzt mehr Geld. Der Lohn im Garten- und Landschaftsbau steigt in diesem und im kommenden Jahr in zwei Schritten um 9,8 Prozent. Das teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Auch Azubis profitierten davon.

Das erste Lohn-Plus von 5,9 Prozent gebe es bereits im Juli. Außerdem erhalten Beschäftigte der „grünen Branche“ in 2023 und 2024 noch eine Inflationsausgleichsprämie von je 250 Euro, so die IG BAU. „Für einen Gärtner bedeutet das bei einem Vollzeit-Job am Monatsende gut 180 Euro mehr im Portemonnaie“, erläutert Karina Pfau.

Harte Arbeit bei Wind und Wetter fair entlohnen

Die Vorsitzende der IG BAU Duisburg-Niederrhein spricht von einem „kräftigen und verdienten Lohnzuschlag für harte Arbeit, die in den Wind- und Wetter-Jobs“ geleistet werde. Der Stundenlohn für Fachkräfte liege jetzt bei 18,87 Euro. Bereits im Sommer des kommenden Jahres steige er auf 19,61 Euro. Wer das zusätzliche Geld, das die IG BAU für die Beschäftigten am Tariftisch herausgeholt hat, nicht bekommt, dem rät Karina Pfau, „mutig auf den Chef zuzugehen: Die ‚grüne Branche‘ sucht immer fittes Personal. Von den 155 Betrieben der Branche im Kreis Wesel dürften die, die nicht im Arbeitgeberverband sind und deshalb auch den Tariflohn nicht bezahlen, Schwierigkeiten haben, ihre Leute zu halten.“

Insgesamt seien rund 1320 Menschen im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau im Kreis Wesel beschäftigt. Eine Lohn-Beratung gibt es vor Ort bei der IG BAU Duisburg-Niederrhein: 02 03/298 87 – 0 oder duisburg@igbau.de.

