Kreis Wesel: Erste Azubis schaffen die neue Pflegeausbildung

Wesel. Vor drei Jahren gab es eine wichtige Änderung bei der Pflegeausbildung. Nun ist an der Schule des Kreises der erste Jahrgang fertig geworden.

Nachdem im Jahr 2020 die Pflegeausbildung in Deutschland reformiert worden ist, haben nun zum ersten Mal drei Kurse ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann an der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel abgeschlossen. 41 Auszubildende haben die Ausbildung erfolgreich absolviert. Außerdem haben zwölf Auszubildende in der Pflegefachassistenz ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Pflegeausbildung im Kreis Wesel: Der Bedarf ist groß

Damit können die dringend benötigten Pflegekräfte jetzt in den Einrichtungen eingesetzt werden. Auch in diesem Jahr haben Anfang Oktober wieder neue Kurse die generalistische Ausbildung und die Assistenzausbildung an der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit in Kamp-Lintfort begonnen. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft bietet die Grundlage dafür, in den verschiedenen Bereichen der Pflege verantwortlich arbeiten zu können.

Und der Bedarf ist groß – gerade im Kreis Wesel mit seinem hohen Altersdurchschnitt. Bedingt durch den demografischen Wandel und den größer werdenden Anteil älterer Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit, die versorgt werden müssen, verfolge die Berufsfachschule das Ziel, Menschen durch eine interessante Ausbildung für den Pflegeberuf zu begeistern, heißt es von der Verwaltung weiter. Die Ausbildungsgänge beginnen jeweils am 1. Oktober. Bewerbungen um einen Schulplatz in den Ausbildungen sind allerdings jederzeit möglich. Voraussetzung ist in der Regel ein mittlerer Schulabschluss.

Bei Interesse oder Fragen zur Ausbildung, Berufschancen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Fortbildungen, Weiterbildungen, Studium) gibt die Berufsfachschule Auskunft. Darüber hinaus kann sie gegebenenfalls auch bei der Suche nach einer stationären Pflegeeinrichtung oder einem ambulanten Dienst unterstützen. Kontakt: Entweder telefonisch unter 0281-207 56 17 oder per E-Mail an: bfs@kreis-wesel.de. Mehr Informationen gibt es zudem auf der Internetseite des Kreises unter www.kreis-wesel.de/de/themen/berufsfachschule-fuer-pflege-und-gesundheit/.

