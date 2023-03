Kreis Wesel: E-Scooter ohne Versicherung, Polizei appelliert

Kreis Wesel. Immer wieder zieht die Polizei im Kreis Wesel E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen aus dem Verkehr. Sieben Fälle alleine am Dienstag.

Am Dienstag sind der Polizei in Moers, Wesel, Xanten, Voerde und Dinslaken erneut E-Scooter Fahrer aufgefallen, die ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs waren. In zwei Fällen mussten separate Anzeigen geschrieben werden, da die Fahrzeuge nicht im Besitz der Fahrzeugführer standen (sogenannter Halterverstoß). Denn auch der Fahrzeughalter, das kann etwa ein Elternteil bei Minderjährigen sein, sind laut Polizei in der Verantwortung das Fahrzeug ordnungsgemäß zu versichern und den Kindern im Zweifel die Nutzung des Fahrzeuges zu verbieten.

Die Polizei im Kreis Wesel hat in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass die neue Versicherungsperiode jährlich am 1. März beginnt und appellierte an die Fahrzeughalter, sich rechtzeitig um ein neues Versicherungskennzeichen zu kümmern. Die Polizei bittet daher, sich nochmals genau über die rechtlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Straßenverkehr zu informieren. Sei es mit einem E-Scooter, Motorroller oder S-Pedelec.

