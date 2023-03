Kreis Wesel: Diese Immobilien werden zwangsversteigert

Kreis Wesel. Bei Versteigerungen von Immobilien gibt es einiges zu beachten. Welche Objekte in Moers, Wesel, Dinslaken und Rheinberg unter den Hammer kommen.

Wer sich für den Kauf einer Immobilie interessiert, braucht gute Nerven: In den vergangenen Jahren schossen die Preise in die Höhe. Nun spüren Interessenten hier eine erste Entspannung, dafür sind die Zinsen gestiegen, obendrauf kommt die Inflation. Manch einer wird daher auch auf die Versteigerungen an den Amtsgerichten schielen.

Das Interesse an diesen öffentlichen Terminen sei ganz individuell, je nach Objekt und Lage, sagt Julia Stahl, Direktorin beim Amtsgericht Moers, das neben der Grafenstadt auch für Neukirchen-Vluyn zuständig ist. Die Zahl der zur Versteigerung stehenden Immobilien sei eher rückläufig, habe man dort festgestellt. Immer mehr Objekte würden inzwischen auch auf dem freien Markt verkauft, so Julia Stahl.

Manch einer wittert bei Zwangsversteigerungen schon mal ein Schnäppchen. Ist das immer noch so? Die Gerichte weisen Verkehrswerte – also den aktuellen Marktwert – aus. Im Vergleich zu früher seien diese Werte zuletzt allerdings häufiger überboten worden, so Julia Stahl vom Amtsgericht Moers. Und es gibt weitere Fallstricke: So können die Gerichte keine Innenbesichtigung ermöglichen. Wer sich für ein Objekt interessiert, kann sich dies von außen ansehen oder die Gutachten hinzuziehen, zu welchen die Amtsgerichte online verweisen (www.zvg-portal.de). Schäden, Denkmalschutz oder bestehende Mietverhältnisse? Das ist vorher nicht immer ersichtlich. Außerdem ein Knackpunkt: Grundschulden und Hypotheken können mit versteigert werden. Es gilt also, sich gut zu informieren.

Diese Objekte werde in Wesel, Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe versteigert

Auf den Internetseiten der hiesigen Amtsgerichte lassen sich die nächsten zehn anstehenden Termine zu Zwangsversteigerungen einsehen – ein Link führt zu weiteren Informationen samt Gutachten. Die folgenden Objekte werden derzeit beim Amtsgericht Wesel, zuständig außerdem noch für Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe, gelistet. So geht es am 20. März um ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen (zwei Wohnungen verfügen über 94 Quadratmeter, eine dritte im Dachgeschoss ist 58 Quadratmeter groß) und einer Garage in Hünxe-Drevenack, der Verkehrswert liegt hier bei insgesamt 318.800 Euro. Ein Reihenmittelhaus (insgesamt etwa 116 Quadratmeter) an der Ackerstraße in Wesel kommt am 3. April unter den Hammer, Verkehrswert 232.000 Euro.

Neben land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen werden zudem noch Objekte unter den Stichwörtern Erbbaurecht geführt, zum Beispiel zwei bebaute Grundstücke an der Hans-Böckler-Straße in Wesel (13. März) sowie ein frei stehendes Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Hamminkeln-Loikum (20. März). Das Objekt mit dem Verkehrswert von 338.700 Euro werde vom Eigentümer genutzt, „für die Erteilung des Zuschlags ist die Zustimmung der Erbbaurechtsausgeberin, der Katholischen Kirchengemeinde Maria Frieden in Hamminkeln erforderlich“. Beim Erbbaurecht wird das Grundstück nicht gekauft, es ist nur gepachtet.

Welche Immobilien in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn demnächst versteigert werden

Am 22. März wird am Amtsgericht Moers ein Reihenendhaus mit Doppelgarage in Neukirchen-Vluyn (Ringstraße) mit Verkaufswert 230.000 Euro versteigert, die Wohnfläche liegt bei etwa 95 Quadratmetern, „es besteht erheblicher Modernisierungs- und Instandhaltungsbedarf“, heißt es in der Beschreibung. Am 13. April geht es um eine Eigentumswohnung (Wohnfläche etwa 78 Quadratmeter, Verkehrswert 113.000 Euro) in einem 16-Parteien-Haus an der Liegnitzer Straße in Neukirchen-Vluyn. Eine 223 Quadratmeter große Eigentumswohnung mit Dachterrasse am Länglingsweg in Moers wird am 20. April versteigert, Verkehrswert hier: 960.000 Euro.

Das Amtsgericht in Rheinberg – ebenfalls zuständig für Kamp-Lintfort, Xanten, Alpen und Sonsbeck – führt aktuell nur einen Termin zur Zwangsversteigerung an, am 1. Juni: Dabei soll es dann um eine Doppelhaushälfte (rund 115 Quadratmeter) mit Garage in Hoerstgen in Kamp-Lintfort gehen (Verkehrswert: 381.000 Euro).

Zwangsversteigerungen: Ein Termin am Amtsgericht Dinslaken

Eine Eigentumswohnung (drei bis vier Zimmer, ca. 133 Quadratmeter groß, Verkehrswert: 115.000 Euro) mit Auto-Stellplatz in der Dr.-Otto-Seidel-Straße in Dinslaken steht am 12. April beim dortigen Amtsgericht zur Versteigerung. „Das Objekt weist umfangreiche Mängel und Schäden als auch einen weiteren Modernisierungsbedarf auf“, lautet es in der Beschreibung.

Sicherheitsleistung, Ablauf, Vorbereitung - Wo es Informationen zur Zwangsvollstreckungen gibt:

Bei Zwangsversteigerungen handelt es sich laut Amtsgerichtsdirektorin Julia Stahl um ein „sehr formalisiertes Verfahren“. Wer sich dafür interessiert, dem wird geraten, vorab an mindestens einem Versteigerungstermin als Zuhörer teilzunehmen. Außerdem sollten Finanzierungsmöglichkeiten abgeklärt werden. Bei solchen Verfahren muss eine Sicherungsleistung in Höhe von zehn Prozent des Verkehrswerts hinterlegt werden – Bargeld ist nicht zulässig.

Wie eine solche Leistung gezahlt werden kann, welche sonstigen Kosten es gibt und was darüber hinaus wichtig ist, zu wissen – zum Beispiel, wie ein Versteigerungstermin abläuft und was man dafür benötigt – dazu gibt es Infos auf der Homepage des NRW-Justizministeriums: https://www.justiz.nrw/BS/lebenslagen/Haus_und_Wohnung/Zwangsversteigerung/index.php

