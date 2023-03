Mit dem Wohnmobil am Niederrhein: Stellplätze im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Mit dem Wohnmobil am Niederrhein: Der Kreis Wesel hat einige Stellplätze zwischen Moers, Wesel, Dinslaken und Schermbeck. Einige Beispiele.

Wer mit dem Wohnmobil reist, kann Land und Leute kennenlernen. Im Kreis Wesel lässt sich der Niederrhein auf diese Weise wunderbar erkunden. Neben den klassischen Campingplätzen gibt es auch hier reine Wohnmobilstellplätze: Sie bieten geringeren Komfort, kosten aber in der Regel deutlich weniger. Strom, Frischwasser und Grauwasserentsorgung, gemeint ist Spül- und Waschwasser, und eine Möglichkeit, die Toilettenkassette zu entleeren – mehr ist kaum nötig, doch nicht alle Plätze haben das zu bieten und nicht jeder benötigt es.

Was darf eine Übernachtung kosten? Hier lohnt sich meist ein Blick auf die Nebenkosten. Ein Beispiel (alle Angaben ohne Gewähr): Eine Übernachtung auf dem Wohnmobilstellplatz Kamp-Lintfort in der Gohrstraße kostet 14 Euro. Hinzu kommen 80 Cent pro Kilowattstunde Strom, 1,30 Euro pro 100 Liter Frischwasser und 80 Cent pro Minute Duschen. Dafür bietet der Platz alles, was das Herz begehrt – laut einer Umfrage des Internetportals Pro Mobil kommen gut ausgestattete, gebührenpflichtige Plätze besser an, als einfache, preiswerte. Der Betrieb auf dem Platz in Kamp-Lintfort läuft über das nahe gelegene Wellings Parkhotel, Kontakt: info@wellings-parkhotel.

In Wesel lädt der Platz Römerwardt in direkter Rheinnähe und nahe der City zum Zwischenstopp ein: Elf Euro pro Mobil und Nacht plus ein Euro für 1,5 Kilowatt Strom, 10 Cent für 9 Liter Wasser, Entsorgung Kassetten und Grauwasser gratis, WLAN ebenfalls. Wer duschen möchte, kann das im nahen Welcome Hotel tun, für fünf Euro.

Mit dem Wohnmobil in die City oder lieber in der Niederrhein-Landschaft übernachten?

Enni bietet in Moers einen Anlaufpunkt für Wohnmobile rund 20 Minuten Gehweg von der Innenstadt entfernt, und das recht preiswert: 6,50 Euro kostet die Nacht am Schwimmbad Solimare in der Filder Straße. Es gibt Strom und Frischwasser, Kassettenentleerung, Grauwasser- und Müllentsorgung. Strom kostet pro Kilowattstunde 50 Cent, acht Liter Frischwasser sind für zehn Cent zu haben. Eine Buchung ist ausschließlich über www.enni.de/freizeit/wohnmobilstellplatz möglich.

Neukirchen-Vluyn bietet mit dem Wohnmobilstellplatz Niederrhein am Hotel Dampfmühle in der Krefelder Straße einen Ort zum Übernachten: Der Platz kostet zwölf Euro pro Nacht, Strom 80 Cent pro Kilowattstunde. Ver- und Entsorgung oder sanitäre Anlagen sind nicht vorhanden.

Für fünf Euro können Wohnmobile im Womo Park Niederrhein Dinslaken an der Holtener Straße 145a übernachten, sofern sie nicht länger als acht Meter sind. Der Platz ist einfach, ohne Sanitäranlagen, Strom oder Wasser also eher für autarke Camper geeignet.

Gratisübernachtung oder doch lieber ein Platz mit allem Komfort?

Komplett gratis ist der Womoplatz am Rotbachsee, Am Freibad, in Dinslaken-Hiesfeld, wo man unter großen Bäumen direkt am Wasser übernachtet. Die Umgegend ist reizvoll, Spaziergänger, Radfahrer und Hundehalter finden zahlreiche Wege in der Gegend. Ver- oder Entsorgung gibt es hier nicht. Infos auf der Homepage der Stadt Dinslaken unter Freizeit-Tourismus, Unterkünfte.

Wer Luxus schätzt, kann sich im Womo Park Xanten, Fürstenberg 6, bewusst dafür entscheiden. Ein normaler Stellplatz kostet hier 13 Euro die Nacht, der Komfort-Stellplatz bietet für 17 Euro einen eigenen Pavillon samt Tisch, Stühlen und Grill. Hinzu kommen in beiden Kategorien pro Nacht zwei Euro pro Person fürs Sanitärgebäude, 4,50 Euro Strom, zwei Euro für Müll, Frisch- und Abwasser plus – Xanten ist ein Luftkurort – zwei Euro Kurtaxe pro Person, Kinder zahlen einen Euro.

Aufwachen mit Rheinblick, das ist auf dem Wohnmobilstellplatz am Restaurant Zur Rheinfähre möglich, ebenfalls in Xanten. Hier gibt es Frischwasser und Strom. Offiziell kostet die Übernachtung inklusive zwei Erwachsene zehn Euro, ein WC ist enthalten, Nutzer berichten aber, dass 14 Euro inklusive Strom genommen werden. Von hier aus ist es nicht weit nach Xanten, mit der Personenfähre Keer Tröch II können Gäste während der Saison nach Bislich übersetzen.

Erlebnishof für Kinder oder ruhiger Platz an der Pferdekoppel?

Auch Alpen heißt Wohnmobilisten willkommen, mit seinem Stellplatz „An der Motte“, relativ zentral gelegen an einer Straße und an einem Tennisplatz. Hier gibt es keine Sanitärgebäude, die Nacht kostet 9,50 Euro inklusive Frischwasser, Strom, Abfall und Schmutzwasserentsorgung, Kontakt 0160/43 40 360 oder wohnmobilstellplatz-alpen@gmx.de.

In Schermbeck lässt sich bequem am Café Restaurant Holtkamp Station machen: Der Platz an der Pferdekoppel bietet Strom und Wasser, außerdem ein kleines Toilettenhäuschen mit Außenwaschbecken. Es gibt Frischwasser sowie die Möglichkeit, Grauwasser und Kassetten zu entsorgen. Hier in Gahlen kostet die Übernachtung zwölf Euro inklusive Strom und Wasser.

Etwas ganz besonderes ist der Stellplatz am Häxehüsli in Hünxe-Drevenack: Es ist nämlich tatsächlich nur ein Stellplatz vorhanden. Der liegt auf einem Erlebnishof mit Kreativwerkstatt am Möllenweg. Kinder sollten sich hier besonders wohl fühlen, es gibt Pferde, Schafe, Hühner, Enten, Gänse, Perlhühner, Hunde und Katzen. Was den Platz noch von den anderen abhebt: Hier wäre auch ein Wohnwagen willkommen. Die Nacht kostet acht Euro, der Wagen darf höchstens acht Meter lang sein. Strom und Frischwasser gibt es, aber keine Entsorgungsmöglichkeiten.

Caravans sind aus Brandschutzgründen auf den meisten Plätzen nicht zugelassen

Wohnwagen, also Anhänger, sind in der Regel von den Wohnmobilstellplätzen ausgeschlossen. Seinen Grund hat das im Brandschutz, Plätze für Caravans müssen einen höheren Standard bieten.

Natürlich können Wohnmobile auch Parzellen auf Campingplätzen buchen. Die sind in der Regel deutlich teurer, bieten aber den ganzen Komfort der Plätze, unter anderem geräumigere Parzellen und Sanitäranlagen. Einige Campingplätze haben sich eigens auf die Bedürfnisse der Wohnmobilisten eingestellt und biegen ihnen Sonderplätze zu Sondertarifen an, beispielsweise der Campingplatz Hagener Meer in Hamminkeln-Mehrhoog, hagenermeer.de, oder der Kerstgenshof in Sonsbeck.

