Kreis Wesel: Das sind besondere internationale Restaurants

Kreis Wesel. Afrikanische, ayurvedische oder arabische Küche? Wer etwas anderes als Pizza, Gyros und Döner sucht, wird im Kreis Wesel fündig – ein Überblick.

Sich mal etwas Besonderes gönnen, mit Leckereien aus aller Welt verwöhnen lassen: Im Kreis Wesel gibt es ungewöhnliche Restaurants, jenseits von italienisch, griechisch und jugoslawisch. Und manche dieser besonderen Küchen sind dort, wo man sie nicht vermuten würde, nämlich in den eher kleineren ländlichen Gemeinden. Wir haben hier ein paar Ideen gesammelt, die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

In Schermbeck beispielsweise servieren die Afrikanerin Carol Mühlenbrock und ihr Mann Stephan im Restaurant des Hotels Haus Mühlenbrock, La[Kula], die Küche aus Carols Heimat. Mit wachsendem Erfolg, wie Stephan Mühlenbrock sagt: Die Gäste kommen, und sie kommen auch gern wieder. Im Winter gibt es jeden Freitag ab 18.30 Uhr afrikanisches Buffet, samstags Curry, Masala & Co., sonntags gibt es den Nairobi-Brunch. Die Buffets bieten auch vegetarische und vegane Speisen, die Kosten liegen bei 25 bis 38 Euro pro Person. Adresse: Weseler Straße 24, geöffnet Freitag, Samstag, Sonntag, Reservierung erforderlich. Infos: https://www.haus-muehlenbrock.de/

Ayurvedische Küche in Voerde – Marokkanische Gerichte in Moers

In Voerde im Dorf Spellen sitzt mit Namaste ein besonderes Restaurant mit ayurvedischer Küche aus Nepal und Tibet. Hier stehen beispielsweise Momos auf der Karte, eine typisch tibetische Spezialität: Teigtaschen, gedämpft oder gegrillt, mit oder ohne Fleisch, in jedem Fall aber ayurvedisch gewürzt, den Regeln der alten indischen Heilkunde folgend. Die Karte startet preislich bei knapp 17 Euro und bietet zahlreiche Auswahlmöglichkeiten. Adresse: Friedrich-Wilhelm-Straße 4, Ruhetag Montag, Infos: www.namaste-voerde.de/

In Dinslaken-Hiesfeld betreibt Kamana Subedi, Tocher des Ehepaars Subedi vom „Namaste“, zudem seit einiger Zeit das. Adresse ist hier die Sterkrader Straße 269, montags ist Ruhetag, Infos: https://www.didi-dinslaken.de/

Das Erdgeschoss des Ledigenheims in Dinslaken-Lohberg und arabische Spezialitäten – das gehört seit vielen Jahren zusammen. Vorspeisen mit arabischem Fladenbrot stehen zum Beispiel auf der Karte, ebenso eine Bowl, unter anderem mit Falafel, Tabouleh und Hummus, genauso wie Gegrilltes oder weitere Gerichte, wahlweise mit oder ohne Fleisch. Kostenpunkt: Vorspeisen zwischen fünf bis acht Euro, Hauptspeisen ab 12 bis 14 Euro (vegetarisch), mit Fleisch ab 15 Euro. Adresse: Stollenstraße 1, Ruhetag Mittwoch. Infos: https://restaurant-fago.de/

Explizit marokkanische Küche gibt es seit 2020 mitten in der Moerser Innenstadt: im Argana. Hier bereiten Tarik und Houda Moubtassim Speisen aus ihrer Heimat zu. Zum Beispiel „Tajine“ – das steht sowohl für das Gericht als auch für das Gefäß, einen Schmortopf aus Lehm – gibt es hier, genauso Gerichte mit Couscous (auch vegetarisch) oder Grillspeisen. Kosten für Hauptspeisen laut Karte: ab 12 Euro (vegetarisch), mit Fleisch ab 14 Euro. Adresse: Oberwallstraße 45-49 , Montag Ruhetag, https://argana.info/

Tapas und Paella: Im Kreis Wesel gibt es mehrere spanische Restaurants

Patatas Bravas, Pimientos de Padrón, Gambas al Ajillo – klingt ein bisschen nach Urlaub in Andalusien - oder eben nach einem Tapasabend in einem spanischen Restaurant. Davon gibt es im Kreis Wesel gleich mehrere: In Moers ist das „Los Hermanos“ (übersetzt „Die Brüder“) zu nennen, hier gibt es Tapas sowie wechselnde Hauptgerichte. Adresse: Krefelder Straße 81; montags geschlossen. In Kamp-Lintfort serviert auch die Bodega-Sevilla Tapas, neben rustikalen Steaks und Hamburgern. Adresse: Oststraße 15, Ruhetage sind Montag und Mittwoch, Infos: www.bodega-sevilla.de.

Die Waldschenke in Wesel-Flüren – das klingt erstmal nicht allzu mediterran, stimmt aber nicht: Hier stehen nämlich neben Tapas auch Paella und portugiesische Speisen auf der Karte. Adresse: Flürener Weg 49, montags ist Ruhetag. Infos: https://www.waldschenke-flueren.de/ Auch das Restaurant Frenzis Mediterran bietet Tapas an – neben spanischen gibt es hier auch italienische Speisen. Adresse: Franz-Etzel-Platz 6, nur Freitag und Samstag geöffnet. Infos: frenzis-mediterran.de/ Eine weitere Anlaufstelle für Tapas-Fans ist die Bodega im Scheffel in Rheinberg. Sonntag und Montag sind Ruhetage. Adresse: Holzmarkt 6, Infos: www.bodega-scheffel.de

Was die asiatische Küche im Kreis Wesel zu bieten hat

Auch die indische Küche ist im Kreis Wesel vertreten. Scharfe und pikante Currys, mit Tandoori, mit Lamm-, Enten- und Hühnerfleisch oder ganz ohne Fleisch – die indische Küche ist traditionell mehr auf Gemüse als auf Fleisch ausgerichtet – diese Leckereien gibt es bei Sangha’s Indian Restaurant in Moers, auch zum Mitnehmen. Adresse: Uerdinger Straße 138, Infos: https://sangha-moers.de/, kein Ruhetag. Balis Restaurant in Wesel, Korbmacherstraße 6, setzt auf eine bunte Mischung: Neben indischer und mexikanischer Küche stehen auch Schnitzel & Co auf der Karte. Die indischen Restaurants setzen preislich bei Hauptspeisen um die elf Euro an. Adresse: Korbmacherstraße 6, Infos: https://www.balisrestaurantwesel.de/contact, Dienstag Ruhetag.

Wer mal nach Thailand oder Vietnam kommt, weiß, dass sich ein Blick auf die Teller, Grills und in die Töpfe lohnt. Im Kreis Wesel ist diese Küche beispielsweise in Moers zu haben: Bua Luang in Moers bietet die gesamte Vielfalt von Huhn über Lamm und Rind bis zu Meeresfrüchten. Für Veganer und Vegetarier ist die Auswahl mit je einem Gericht aber eher gering. Adresse: Klever Straße 2f, Infos: https://www.bua-luang.comidos.de/, Montag ist Ruhetag.

Hoa Sen in Moers setzt auf „Asian Fusion Cuisine“, junge kreative Leute mit familiären Wurzeln in Vietnam, Japan, China und Thailand kombinieren diese Düfte und Aromen mit moderner europäischer Küche. Die Karte bietet auch für den kleinen Geldbeutel Leckereien und Sushi ist eine der Stärken des Hauses. Adresse: Kirchstraße 38, Infos: https://www.hoasensushi.de/, Montag Ruhetag.

heißt eine neue, besondere Bäckerei aus Wesel, sie bietet süße syrische Spezialitäten, Kekse, Schokolade und arabischen Kaffee an. Die Hauptzutaten? Zucker und Nüsse. Adresse: Baustraße 5 in Wesel, Öffnungszeiten: montags bis samstags 10 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr.

