Was schätzen Eigentümerinnen und Eigentümer aus dem Kreis Wesel besonders an ihrem Zuhause? Der Immobilien-Check gibt Antworten.

Kreis Wesel. Eine repräsentative Befragung zeigt: Die meisten Kreis Weseler Immobilienbesitzer gefällt das Leben und Wohnen. Wo es kommunale Unterschiede gibt

Fast die Hälfte der Menschen im Kreis Wesel, die eine Immobilie besitzen, wohnen und leben gerne in dieser. Dieses Ergebnis kam bei der repräsentativen Befragung heraus, bei der knapp 1200 Menschen in den Kreisen Wesel und Kleve interviewt wurden.

Vier von zehn Eigentümerinnen und Eigentümern im Kreis Wesel beurteilen das Leben in ihrer eigenen Immobilie mit der Note „sehr gut“, 45 Prozent mit „gut“. Keiner der Befragten hat hier die Schulnote „ungenügend“ vergeben und auch als „mangelhaft“ sah nur ein Prozent der Kreis Weseler das Leben im Eigenheim. Allerdings gibt es Unterschiede in den Kommunen.

Voerder Immobilienbesitzer bewerten am schlechtesten

Gerade in Neukirchen-Vluyn spalten sich die Meinungen: Während 52 Prozent ihr Leben in der eigenen Immobilie als „sehr gut“ bewertet, schätzen acht Prozent in der Kommune das Wohnen als „mangelhaft“ ein. Besonders häufig haben außerdem die Besitzerinnen und Besitzer in Xanten (53 Prozent) und Hamminkeln (48 Prozent) das Leben in der eigenen Immobilie mit „sehr gut“ bewertet. Insgesamt etwas schlechter steht die Stadt Voerde da. Gleich zwei von zehn Eigentümerinnen und Eigentümern beurteilten die Wohnsituation als „befriedigend“, neun Prozent sogar nur als „ausreichend“.

Gründe, warum die Kreis Weseler das Leben im Eigenheim entweder als „ausreichend“ oder sogar „ungenügend“ bewerteten, sind vielseitig: Niederrheinweit gaben 71 Prozent an, einer der Gründe seien hohe Kosten. Auch der Zustand der eigenen Immobilie scheint viele unzufrieden zu stimmen (65 Prozent).

Kreis Wesel: 82 Prozent der Eigentümer schätzen besonders Nähe zur Natur

Und warum sind die Menschen zufrieden? 82 Prozent der Kreis Weseler, die das Leben im Eigenheim entweder als „sehr gut“, „gut“ oder „befriedigend“ bewerteten, schätzen besonders die Nähe zur Natur – vor allem in Alpen (96 Prozent). Anders als bei den Eigentümerinnen und Eigentümern, die unzufrieden sind, stimmt der gute Zustand der Immobilie gleich 81 Prozent zufrieden. Auch die Nachbarschaft (74 Prozent) und die Nähe zur Familie (75 Prozent) wurden in der Umfrage häufig genannt.

Eine gute Infrastruktur schätzen 70 Prozent der Kreis Weseler, die zufrieden mit dem Leben in ihrer Immobilie sind – und das vor allem in Kamp-Lintfort mit 77 Prozent, in Neukirchen-Vluyn und Voerde (je 75 Prozent) und Dinslaken und Moers mit je 74 Prozent.

Der gute Zustand der Immobilie war vor allem in den Kommunen Neukirchen-Vluyn (91 Prozent) und Moers (89 Prozent) ein Grund für Zufriedenheit. (ams)

