Kreis Wesel. Wie viele Eigenheimbesitzer im Kreis Wesel bereuten die Entscheidung, wer würde es wieder tun und warum? Das sind die repräsentativen Ergebnisse.

Unabhängigkeit und ein verbessertes Lebensgefühl – das sind für viele die treibenden Motive, den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Doch die Realität des Immobilienbesitzes ist nicht frei von Herausforderungen, einschließlich hoher Kosten und finanzieller Belastungen.

Die Frage, die sich stellt: Würden diejenigen, die bereits ein Eigenheim besitzen, den Schritt noch einmal wagen? Oder bereuen sie die Entscheidung vielleicht? Genau das wollten wir in unserer repräsentativen Befragung in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen von den Menschen am Niederrhein erfahren. Dabei kam raus: Die überwiegende Mehrheit der Kreis Weseler, die bereits ein Eigenheim besitzt, würde diesen Schritt noch einmal wagen. 87 Prozent der Teilnehmenden erklärten, dass sie sich noch einmal ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zulegen würden.

Zwölf Prozent der Kreis Weseler Immobilienbesitzerinnen und Besitzer würden sich stattdessen nicht noch einmal für den Kauf eines Eigenheims entscheiden. Besonders entscheidend für den Immobilienkauf war für die Befragten am Niederrhein (Kreis Kleve und Kreis Wesel), die einen Kauf wieder tätigen würden (1199 Befragte), die finanzielle Sicherheit und die Geldanlage, die eine eigene Immobilie sein kann. 483 Mal wurde diese Antwort auf die Frage nach den Gründen gegeben (Mehrfachantworten waren möglich).

Kreis Wesel: Viele Eigentümer sehen Kostenvorteile gegenüber Miete

Auf Platz zwei der genannten Gründe liegt die Unabhängigkeit und die Freiheit, selber entscheiden zu können (341 Nennungen). Auch das Lebensgefühl und das eigene Wohlbefinden war in 223 Fällen niederrheinweit ein Grund dafür, dass sich Besitzerinnen und Besitzer aus den Kreisen Wesel und Kleve wieder ein Eigenheim anschaffen würden.

Die Kostenvorteile gegenüber dem Mieten nannten außerdem 155 Teilnehmende an der repräsentativen Befragung als Grund. Diejenigen, die niederrheinweit angaben, sich nicht noch einmal für ein Eigenheim entscheiden zu wollen (184 Personen), erklärten ihre Einstellung vor allem mit der finanziellen Belastung (84 Mal, Mehrfachantworten möglich).

Der zweithäufigste Grund für die Entscheidung gegen ein weiteres Eigenheim war der Arbeits- und Zeitaufwand, der von den 184 Befragten 38 Mal genannt wurde, 25 sagten, sie würden sich aus Altersgründen oder wegen Veränderungen ihrer Lebensumstände nicht noch einmal für diesen Schritt entscheiden. (ams)

