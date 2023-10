Kreis Wesel: Darum planen Eigentümer Verkauf ihrer Immobilie

Kreis Wesel. Planen Eigentümer im Kreis Wesel den Verkauf der Immobilie? Das wollten wir in einer repräsentativen Befragung erfahren. Das waren die Antworten.

Die Suche nach dem Eigenheim kann lange dauern und kostet Nerven. Doch was ist, wenn es dann doch nicht ganz passt? Oder wenn sich die Lebensumstände so verändern, dass man sein Eigenheim wieder verkaufen möchte oder muss? In unserer repräsentativen Befragung von Eigentümerinnen und Eigentümern am Niederrhein in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen wollten wir wissen, wer plant, sein Haus oder seine Wohnung in den nächsten fünf Jahren wieder zu verkaufen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die absolute Mehrheit (91 Prozent) der Kreis Weseler Eigentümerinnen und Eigentümer nicht plant, die eigene Immobilie zu veräußern – jedenfalls nicht in den nächsten fünf Jahren. Besonders häufig verneinten die Menschen in Hamminkeln und die Xantener (98 Prozent verneinten jeweils).

Auch in Alpen, Sonsbeck (jeweils 96 Prozent) und Kamp-Lintfort (95 Prozent) planen die Menschen nur selten einen Wiederverkauf in der nahen Zukunft.

Doch ganz abwegig scheinen Verkaufspläne im Kreis Wesel nicht zu sein: Immerhin gaben neun Prozent insgesamt an, einen Verkauf in den nächsten fünf Jahren zu planen. Gerade die Menschen in Voerde (20 Prozent) und Schermbeck mit 18 Prozent haben die Menschen eine Verkaufsabsicht.

Kreis Wesel: Je höher Sanierungsbedarf, desto größer der Verkaufswunsch

Die Ergebnisse lassen auf einen Zusammenhang zwischen Sanierungsbedarf und Verkaufswunsch schließen: 21 Prozent der Kreis Weseler, die ihre Immobilie als „stark sanierungsbedürftig“ einschätzen, gaben an, ihr Haus oder ihre Wohnung in Zukunft lieber verkaufen zu wollen. Diejenigen, die ihre Immobilie stattdessen als „gering sanierungsbedürftig“ einschätzen, planen nur selten einen Verkauf in den nächsten fünf Jahren (Anteil liegt bei sieben Prozent).

Besonders die laufenden Kosten, Investitionen und der Wertverlust scheint im Kreis Wesel Grund dafür zu sein, die eigene Immobilie wieder loswerden zu wollen. Die Hälfte aller Befragten (50 Prozent), die angaben, eine Verkaufsabsicht zu haben, argumentierten mit der Kostenfrage. Aber auch die Altersgründe dominieren stark (51 Prozent derjenigen, die verkaufen wollten, nannten ihr Alter als Grund, Mehrfachantworten möglich).

Auch familiäre Veränderungen, beispielsweise der Auszug der eigenen Kinder, Nachwuchs oder eine Scheidung sorgen bei 41 Prozent der Teilnehmenden in Kreis Wesel für eine Verkaufsabsicht in den kommenden Jahren. (ams)

