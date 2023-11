Kreis Wesel: Corona auf dem Vormarsch – so ist die Lage

Kreis Wesel. Es gibt wieder deutlich mehr Corona-Fälle im Kreis Wesel, aber auch sonstige Atemwegserkrankungen. Was die Daten noch zu Covid noch aussagen.

Jeder wird es aktuell erleben, im privaten Umfeld sowie am Arbeitsplatz: Es ist Winterzeit und die Corona-Fälle häufen sich wieder. Dr. Reinhard Spicker, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis Wesel, kann vor allem einen Eindruck aus dem HNO-Zentrum Nordrhein in Moers und Umgebung wiedergeben. Hierhin kommen allerdings auch Erkrankte, bei denen angenommen wird, dass der Verlauf nicht typisch sei, ordnet er ein. Trotzdem: „Es wird deutlich mehr“, bestätigt er, auch viele Kinder seien krank und es treffe auch geimpfte sowie genesene Patienten. Spicker verweist auf die veränderte Datenlage, viele Menschen handelten und testeten selbstständig, seien umsichtig.

Schon in der Vergangenheit sei ausschlaggebend gewesen, wer zum Arzt gegangen sei. Und wer dann auch noch einen PCR-Test habe machen lassen, denn nur diese Ergebnisse würden in die Meldungen einfließen, „insofern gibt es eine Dunkelziffer“, sagt Melanie Pothmann, Pressesprecherin beim Landeszentrum für Gesundheit (LZG) in NRW. Während der Pandemie gab es ein ausführliches Dashboard vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit Fallzahlen, der Kreis Wesel schickte eine tägliche Meldung. Das gibt es nun nicht mehr. Was geblieben ist: Das Gesundheitsamt des Kreises übermittelt seine Fallzahlen, wie auch für andere meldepflichtige Erkrankungen, an das LZG. Hier ist für jede Woche der Infektionsbericht zu finden, der aktuellste vom 6. bis 12. November – mit 84 neuen Meldungen aus dem Kreis Wesel.

Kreis Wesel: Was Sieben-Tage-Inzidenz und das Abwasser verraten

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fälle innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, war in der Vergangenheit vielen Menschen geläufig. Auch weil an diesen Wert zeitweise Regeln für das öffentliche Leben geknüpft waren. Mit Stand 12. November dieses Jahres meldete das LZG eine Sieben-Tage-Inzidenz von 18 für den Kreis. Zur Einordnung: Am 12. November 2020 lag die Inzidenz im Kreis bei 132,9, ein Jahr später bei 160,7 und zur gleichen Zeit 2022 bei 329,3.

Ebenfalls beim LZG sind auch Informationen über das abwasserbasierte Corona-Monitoring zu finden, ein Pilotprojekt, hier werde noch geforscht, so Melanie Pothmann. Dabei wird das Abwasser von etwa einem Fünftel der NRW-Bevölkerung auf die Corona-Virenlast hin untersucht, in 13 Kläranlagen – darunter auch eine in Dinslaken. Das LZG stellt heraus, dass die Erkenntnisse daraus nur als Ergänzung zu betrachten sind. Das Monitoring lasse zwar Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen in NRW zu, könne aber Indikatoren wie die Sieben-Tage-Inzidenz oder Hospitalisierungsrate nicht ersetzen. Die aktuellsten Daten sind von Anfang des Monats. Deutlich wird aber auch hier: Die Virenlast ist zuletzt gestiegen.

Vinzenz-Hospital in Dinslaken: Corona-Verläufe meistens mild

„Vereinzelt suchen Patienten die Klinik aufgrund von Covid-19-bezogenen Symptomen oder Erkrankungen auf, da die häusliche Versorgung beispielsweise bei Alleinlebenden nicht immer gewährleistet ist“, heißt es auf Nachfrage aus dem Vinzenz-Hospital in Dinslaken zur aktuellen Lage. Die Verläufe seien in den meisten Fällen mild und gut behandelbar. Und inwiefern ist das medizinische Personal betroffen? Die Pressestelle verweist auf „typische saisonale Krankheitsausfälle“, die nicht ausschließlich auf Corona zurückzuführen seien. Zu Einschränkungen führe das nicht.

„Abgesehen von Corona ist die Bude voll mit Atemwegserkrankungen“, sagt auch Dr. Spicker. „Im Sommer werden die Menschen viel schneller gesund“, im Winter fehle das Sonnenlicht, das Immunsystem sei entsprechend schwächer. Er biete zwar erneuteCorona-Impfungen entsprechend der Stiko-Empfehlungenan, die Nachfrage sei aber recht gering, das habe er auch von anderen Hausärzten gehört.

Noch keine Grippe-Welle im Kreis Wesel

Und dann bleibt noch abzuwarten, wie sich die Grippe-Saison darstellt. Das LZG listet in seinem wöchentlichen Bericht einen neuen Fall in der KW 45, insgesamt im Monat zuvor waren es drei.

Weil die Influenza während der Pandemie weniger stark vertreten war, rechneten Experten bereits im vergangenen Winter mit einer besonders heftigen Saison, diese begann 2022 recht früh. Das sei nun ein Blick in die Glaskugel, eigentlich sei vor allem der Februar ein typischer Grippe-Monat, „wenn das Immunsystem recht erschöpft ist“, so Dr. Spicker.

