Kreis Wesel: Caritas organisiert Weihnachten für Bedürftige

Kreis Wesel Der Caritasverband Moers-Xanten möchte Bedürftigen an verschiedenen Standorten eine Weihnachtsfeier ermöglichen. Dazu braucht er Hilfe.

Der Caritasverband Moers-Xanten organisiert auch in diesem Jahr gemeinsam mit den katholischen Pfarrgemeinden wieder an drei verschiedenen Standorten im Kreis Wesel eine Weihnachtsfeier für obdachlose, bedürftige und einsame Menschen. Am Mittwoch, 20. Dezember, soll in Rheinberg, Kamp-Lintfort und Moers von 17 bis 19 Uhr Bedürftigen mit einer kleinen Weihnachtsfeier eine Freude bereitet werden. Bei warmen Getränken und leckerem Essen „können die Menschen gemeinsam ein paar gesellige Stunden verbringen und sich austauschen“, schreibt der Caritasverband in einer Pressemitteilung. Zu diesem Zweck, aber auch, um im jetzigen Winter schnell und unkompliziert Hilfe leisten zu können, freut sich der Caritasverband über Geldspenden.

Obdachlosigkeit im Kreis Wesel: Hier gibt es Weihnachtsfeiern für Bedürftige

An allen drei Standorten gestalte man „gemeinsam mit vielen Engagierten und Kooperationspartnern“ gemütliche Feiern für alle Gäste, kündigt der Caritasverband an. In Kamp-Lintfort findet die Feier im Innenhof des Josef-Jeurgens-Haus an der Königstraße 1 statt. Organisiert wird diese gemeinsam von der katholischen Kirchengemeinde St. Josef und der Caritas. Ein ansässiges Unternehmen unterstützt die Aktion in Kamp-Lintfort mit einer Suppen-Spende. In Rheinberg sind die Pfarrgemeinden St. Peter und St. Anna, die Rheinberger Tafel, die Grafschafter Diakonie und der Caritasverband gemeinsamer Ausrichter der Weihnachtsfeier an der Katholischen Kirche St. Anna, An der Sankt-Anna-Kirche 1. In Moers findet die Feier an der kath. Kindertagesstätte St. Josef am Kastellplatz, Kastell 11, statt.

An allen drei Standorten rechnet der Caritasverband auf Nachfrage mit etwa 60 bis 80 Personen. Im vergangenen Jahr waren die Weihnachtsfeiern, unter anderem mit Lagerfeuern, Musikbegleitung und Lesungen, bereits ein Erfolg. Der Caritasverband hofft, dass er in diesem Jahr wieder so viele Menschen erreicht.

Wer Wohnungslose und Menschen in schwierigen Lebenslagen gerne unterstützen möchte: Der Caritasverband Moers-Xanten freut sich über eine Geldspende, Informationen unter caritas-moers-xanten.de oder auch gerne in bar in der Geschäftsstelle in der Neustraße 35 in Moers. Gleichzeitig bittet der Verband, von Sachspenden abzusehen. Mit dem Geld könne gezielt das gekauft werden, was auch benötigt werde.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel