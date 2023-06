Kreis Wesel: Android-Fehler verursacht falsche Notrufe

Marc Steverding in der Kreisleitstelle in Wesel am Dienstag, den 20. Dezember 2022 Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Kreis Wesel. Bei der Kreisleitstelle Wesel gehen aktuell immer wieder unbeabsichtigte Notrufe ein. Ursache ist wohl ein Problem bei Android.

In der Leitstelle des Kreises Wesel kommt es derzeit gehäuft zu unbeabsichtigten Fehlanrufen aus Mobilfunknetzen, in denen der Notruf automatisch und ohne Zutun der Nutzerinnen und Nutzer ausgelöst wird. Hierbei handelt es sich um ein weltweites Problem, da die Ursache wohl ein Android-Update ist, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Unter anderem sorgt eine Funktion dafür, dass Nutzer leichter einen Notruf abzusetzen können. Dies geschieht allerdings häufig bereits bei einer Erschütterung des Handys.

Die Leitstelle hat sich bereits mit den Herstellern in Verbindung gesetzt, die ein neues Update bereitgestellt haben. Dies soll die Problematik beheben. Arno Hoffacker, Leiter der Kreisleitstelle, sagt dazu: „Die Disponenten in der Leitstelle nehmen jeden Notruf an. Gerade bei Anrufen, bei denen nur Geräusche zu hören sind, müssen die Kollegen dann herausfinden, ob es sich um einen Notfall handelt oder ob die 112 unbeabsichtigt gewählt wurde. Um die Leitstelle zu entlasten, bitten wir die Menschen, das neue Update zu installieren.“

