Krebsvorsorge: Was Betroffene im Kreis Wesel erlebt haben

Kreis Wesel. Im Kreis Wesel nutzen vergleichsweise wenige Menschen die Krebsvorsorge. Warum diese so wichtig ist, berichten drei Menschen, die erkrankten.

Bei Monika* (65) ist der Gegner schon mehrere Male in Erscheinung getreten: Sie ist 54 Jahre alt, als bei einem Mammographie-Screening Brustkrebs diagnostiziert wird, glücklicherweise im Anfangsstadium. Operation und Bestrahlung folgen. Vor drei Jahren geht sie zur regelmäßigen gynäkologischen Vorsorge, eine Zyste entpuppt sich nun als Eierstockkrebs, sie muss sich einer sehr großen Operation unterziehen. Zwei Mal ist sie erkrankt, zwei Mal wurde der Krebs durch eine Vorsorgeuntersuchung erkannt.

Vergleichsweise wenige Menschen im Kreis Wesel nutzen Krebsvorsorge

Brustkrebs bei Frauen, Prostatakrebs bei Männern, Darm- sowie Lungenkrebs gehören zu den häufigsten Krebserkrankungen. Für die meisten dieser Krebsarten gibt es Vorsorgeuntersuchungen. Doch wie Daten der Krankenkasse AOK über ihre Versicherten regelmäßig zeigen, nutzen diese im Kreis vergleichsweise wenige Menschen.

Bei der gynäkologischen Frühuntersuchung liegen die versicherten Frauen im Kreis (33,8 Prozent) zumindest über dem Schnitt der betrachteten Region Rheinland/Hamburg (32,7 Prozent). Beim Mammographie-Screening, also der Untersuchung auf Brustkrebs, rangieren sie mit 40 Prozent hinter dem Schnitt (45 Prozent). Die Darmspiegelung nutzen gar nur 8,2 Prozent (Schnitt: 11,6 Prozent). Besonders deutlich wird es allerdings bei der urologischen Früherkennungsuntersuchung der Männer: Hier rangieren die Kreis Weseler gar an letzter Stelle (14,3 Prozent).

Prostatakrebs: Warum der PSA-Wert ein wichtiger Indikator sein kann

„Bei mir ist Prostatakrebs Gott sei Dank rechtzeitig durch die Vorsorge erkannt worden“, sagt Rainer Kurs. Er könne die Untersuchung Männern ab 40 Jahren nur empfehlen, appelliert zudem, sich gut zu erkundigen und ein paar zusätzliche Euro für die Bestimmung des PSA-Werts bei der Blutuntersuchung auszugeben. Dieser werde nämlich nicht von der Krankenkasse übernommen, der Bundesverband Prostatakrebs setze sich aber dafür ein.

Informationen zur Krebsvorsorge gibt es unter anderem beim Hausarzt oder bei den Krankenkassen. Foto: AOK/hfr / AOK

Bei ihm sei nämlich dieser Wert der entscheidende Indikator gewesen. Kurs ließ daraufhin eine Stanzbiopsie machen. Auch weil er jetzt in einer Selbsthilfegruppe tätig ist, weiß er, dass viele sich davor scheuen. Doch daran führe kein Weg vorbei, die Erkenntnis daraus sei hilfreich für die weitere Entscheidungsfindungen: Wie fortgeschritten und aggressiv ist der Krebs? Muss operiert werden? Kann ich abwarten? „Im Endeffekt geht es um die Überlebenszeit“, so Kurs. Je früher der Krebs erkannt werde, desto besser sei er behandelbar, um ein möglichst langes und sorgenfreies Leben zu ermöglichen.

Krebs und Vorsorge: Offener Umgang - ohne Angst zu schüren

Fritz Elmer war 49 Jahre alt, als er über längere Zeit Blut im Stuhl hatte, zunächst mit der Vermutung, dass es sich um Hämorriden handelt. Doch dann ließ er eine Darmspiegelung machen. Seine zwei Kinder seien noch nicht erwachsen gewesen, „da treten Verlustängste auf“, schildert er. Der Krebs sei im frühen Stadium erkannt worden, er konnte operativ entfernt werden.

Elmer engagiert sich seit vielen Jahren, um über die Erkrankung zu sprechen, etwa bei Ilco Niederrhein, dem Selbsthilfeverband von Menschen mit einem künstlichen Darmausgang oder „Duisburg gegen Darmkrebs“. Ebenso sucht er Betroffene in den Krankenhäusern auf. Der März sei Darmkrebsmonat, aber es sollte nicht nur dann darüber gesprochen werden. Elmer appelliert für einen offenen Umgang, in der Familie und im Freundeskreis darauf aufmerksam zu machen, zur Vorsorge zu gehen, auf Anzeichen zu achten, gerade wenn es in der Familie Vorerkrankungen gibt – ohne jemanden in Angst zu versetzen. Denn schließlich bietet insbesondere die Darmkrebsvorsorge, also die Koloskopie, die Chance für echte Prävention. Durch die gynäkologische Untersuchung seien Frauen vielleicht sensibilisierter, vermutet er. Männer würden zu häufig denken, ihnen könne doch nichts passieren.

Monika nimmt das ähnlich wahr: „Frauen integrieren Vorsorge mehr in ihrem Leben“, in Männergespräche höre sie solche Themen nie. Sie würden denken: „Wenn es nicht wehtut, geht es mir gut.“ Eine mögliche Lösung? Vielleicht sollte es in Schulen mehr Thema sein, quasi als Gesundheitserziehung, überlegt sie, damit es selbstverständlich werde. Ein offener Umgang mit dem belastenden Thema, das ist auch etwas, was sie für sich mitgenommen hat. Da es in ihrer Familie weitere Fälle von Brustkrebs gab, hat sie sich testen lassen – und weiß nun, dass sie ein entsprechend mutiertes Gen in sich trägt. Für sie persönlich war es eine gute Lösung, es zu wissen: „Dann ist dieser Gegner zumindest mal benannt.“

*Monika möchte an dieser Stelle gerne nur ihren Vornamen lesen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel