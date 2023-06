Der Sonsbecker Bürgermeister Heiko Schmidt wird krankheitsbedingt in den Ruhestand versetzt.

Kommunalpolitik Krebserkrankung: Sonsbecker Bürgermeister muss in Ruhestand

Sonsbeck. Der Sonsbecker Bürgermeister Heiko Schmidt muss wegen seiner anhaltenden Krebserkrankung in den Ruhestand versetzt werden. Es gibt Neuwahlen.

Der Sonsbecker Bürgermeister Heiko Schmidt (CDU) wird Ende Juni krankheitsbedingt in den Ruhestand treten. Dies gab Landrat Ingo Brohl auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schmidt und Vertretern der Gemeinde Sonsbeck öffentlich bekannt. Der Bürgermeister hatte den Landrat, der als Aufsichtsbehörde für die dienstrechtlichen Entscheidungen über die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen zuständig ist, Ende Mai um die Überprüfung seiner Dienstfähigkeit auf Grund einer anhaltenden Krebserkrankung gebeten.

Bürgermeister von Sonsbeck: Heiko Schmidt geht zum 30. Juni

Das daraufhin veranlasste amtsärztliche Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Schmidt die Wahrnehmung seiner Amtsgeschäfte als Bürgermeister auf Dauer unmöglich sein wird, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Nach einvernehmlicher Abwägung aller Umstände versetzt daher der Landrat den Bürgermeister zum 30. Juni in den Ruhestand.

Innerhalb von sechs Monaten soll ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt werden. Der Wahltermin steht bereits fest – es wird der 12. November. Eine eventuell erforderliche Stichwahl würde dann am 26. November 2023 stattfinden. Der oder die Gewählte bliebe dann über den nächsten regulären Kommunalwahltermin hinaus bis 2030 im Amt.

„Auch der Umgang mit seiner schweren Krankheit bis hin zu seiner Bitte, dass ich seine Dienstfähigkeit als Bürgermeister überprüfen möge, zeigen noch einmal deutlich, welche Qualitäten Heiko Schmidt besitzt“, betonte Landrat Ingo Brohl. So schwer diese Bitte falle, für die Person Heiko Schmidt und seine Familie und sein Umfeld wie auch für die Gesamtsituation der Gemeinde Sonsbeck sei sie – leider – die richtige. „Ich danke Heiko Schmidt für seinen besonderen Einsatz als Bürgermeister zum Wohle der Gemeinde Sonsbeck und damit auch zum Wohl unseres Niederrhein Kreises Wesel sowie für seine besonnene, konstruktive und kollegiale Art und Weise auch in der Runde der Hauptverwaltungsbeamten“, so Brohl weiter.

Heiko Schmidt hatte 2014 bei der Kommunalwahl gewonnen

Bürgermeister Heiko Schmidt ergänzte: „Der Schritt fiel mir nicht leicht, doch der Verantwortung des Amtes werde ich mit meiner Krebserkrankung nicht mehr gerecht werden können. Dennoch blicke ich mit großer Dankbarkeit auf eine wertvolle Zeit zurück, mit vielen spannenden Erfahrungen, herzlichen Begegnungen und verantwortungsvollen Aufgaben und Herausforderungen.“

Der 46-Jährige ist ehemaliger Polizeibeamter und wurde bei der Kommunalwahl 2014 mit 65,9 Prozent als Nachfolger von Leo Giesbers (CDU) zum Bürgermeister der kleinen Gemeinde im Kreis Wesel gewählt. 2020 wurde er mit 76,4 Prozent der gültigen Stimmen wiedergewählt.

