Schnellbusse Kreis Wesel: Kommt eine Verbindung nach Moers?

Kreis Wesel. Seit Dezember gibt es drei neue Schnellbusse im Kreis. Für eine Bilanz ist es noch zu früh. Geprüft werden sollen aber weitere Verbindungen.

Sie sollen Orte ohne Schienenanschluss mit dem nächsten Bahnhof oder mit größeren Nachbarstädten verbinden, den Fahrgästen einen einheitlichen 60-Minuten-Takt bieten, gute Verbindungen auch am Wochenende bereitstellen: Die Rede ist von den drei neuen Schnellbuslinien, die seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember im Kreis Wesel und darüber hinaus im Kreis Kleve und Kreis Recklinghausen unterwegs sind.

Von ihnen profitieren im Kreisgebiet vor allem Pendlerinnen und Pendler zwischen Sonsbeck, Xanten und Wesel sowie zwischen . Und andere Kommunen? Die dürfen zumindest auf weitere Linien hoffen: Wie aus einer Vorlage der Kreisverwaltung hervorgeht, befindet sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) in Vorbereitung einer zweiten Umsetzungsstufe der X-Busse – dabei betrachtet werden soll eine mögliche X-Buslinie von Wesel über Rheinberg nach Moers.

Schnellbusse: Laut SPD im Kreis Wesel „ist Bedarf geweckt worden“

Darin inbegriffen wäre auch das . Denn die Menschen dort ärgern sich laut Antrag der SPD-Kreistagsfraktion über eine fehlende Alternative zum Auto. Das Interesse an den X-Bussen scheint gegeben: „Es ist Bedarf geweckt worden. Das ist ein gutes Zeichen“, führte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion, Doris Beer, im Ausschuss für Mobilität und Verkehr am Mittwoch aus.

Ihre Fraktion möchte, dass die Kreisverwaltung mit dem VRR über Verbesserungen verhandelt – und sich unter anderem für eine Anbindung Büderichs an das Netz einsetzt. „Büderich steht dabei auch exemplarisch für mehrere Örtlichkeiten“, so Doris Beer. Weiter beraten wird über den Antrag in der Sitzung des Kreisausschusses am kommenden Donnerstag, 23. Februar, 16 Uhr, im Kreishaus.

Die CDU-Fraktion um Rainer Gardemann und Frank Berger betonte in der Diskussion derweil den Zeitfaktor, eben den Charakter der Schnellbuslinien – daran seien die Fördermittel gebunden, so Frank Berger. Hier gewährt der VRR dem Kreis Wesel ÖPNV-Aufgabenträgern Zuschüsse aus Landesmitteln, erläuterte die Verwaltung in ihrem Sachstandsbericht.

VRR: Noch zu früh für eine Bilanz der Schnellbusse im Kreis Wesel

Keine drei Monate sind die Schnellbusse jetzt im Einsatz. Für eine Bilanz sei es daher zu früh, heißt es vom VRR auf Nachfrage dieser Redaktion. „Der VRR wird sich dafür zu gegebener Zeit mit allen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern austauschen und die X-Bus-Linien in qualitativer und betrieblicher Hinsicht analysieren.“ Das Unternehmen geht aber bereits davon aus, „dass die X-Bus-Linien verkehrlich ein Gewinn für die Kommunen sind, die Lücken im Regionalverkehr zu schließen“.

Es gibt aber auch noch einige Herausforderungen, unter anderem die enge Taktung. So berichtete Lukas Aster von der Kreistagsfraktion der Grünen im Ausschuss am Mittwoch, dass Fahrgäste vereinzelt Verspätungen, Haltausfälle und fehlende Echtzeitdaten auf der X-Buslinie 28 zwischen Wesel und Goch gemeldet hätten, nicht alles habe sich eindeutig aufklären lassen.

„Die Übermittlung der Echtzeitdaten von den Unternehmen an die entsprechenden Systeme ist vorgesehen“, heißt es auf Nachfrage beim VRR. Dies sei mit den Verkehrsunternehmen zurzeit in der technischen Abstimmung.

Schnellbuslinien: Es gibt noch Optimierungsbedarf

Eine weitere zeitliche Herausforderung für die Busse zwischen Xanten und Wesel: der Berufsverkehr auf der Rheinbrücke. Die SPD hat daher in ihrem Antrag aufgenommen, in Zusammenarbeit mit Straßen NRW eine Bus-Vorrangregelung zu prüfen. Wenn der Eindruck entstehe, dass man hier mit dem ÖPNV schneller unterwegs sein könne als mit dem Auto, sei das „für die Verkehrswende eine hervorragende Sache“, befand Sozialdemokratin Gabriele Wegner.

An der Bedeutung der X-Busse als Chance für die Mobilität am Niederrhein besteht kein Zweifel. Die Anmerkungen zu Mängeln seien wichtig, um das Angebot zu optimieren, so auch Rainer Gardemann. „Wir sind noch am Anfang“, sagte Kreis-Kämmerer Karl Borkes mit Blick auf den Modellcharakter.

Weitere X-Buslinien in der Diskussion – Barrierefreiheit ist weiteres Anliegen

Der VRR sei derzeit in Abstimmung und Austausch mit Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen zu einem zweiten Bündel X-Bus-Linien, heißt es vom Verkehrsverbund.

In ihrem Antrag im Mobilitätsausschuss ging es der SPD-Kreistagsfraktion auch um die Frage nach der Barrierefreiheit. Haltestellen der X-Busse sollten – soweit noch nicht vorhanden – entsprechend ausgestaltet werden. Die SPD möchte zudem, dass die Verwaltung mit dem VRR über die Einrichtung einer X-Buslinie 29 (Wesel - Rheinberg - Kamp-Lintfort) und 30 (Wesel - Rheinberg - Moers) verhandelt.

