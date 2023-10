Klimawandel: Riesiges Insekt breitet sich am Niederrhein aus

Kreis Wesel. Sie frisst ihre Männchen und Experten finden sie „wunderschön“. Die Gottesanbeterin lebt mittlerweile im Kreis Wesel – wo sie gesichtet wurde.

Manche kennen dieses imposante Insekt aus dem Mittelmeerraum oder aus anderen, warmen Gegenden der Erde: die Gottesanbeterin, eine Fangschrecke. Die Weibchen ihrer europäischen Variante bringen es laut Naturschutzbund (Nabu) auf bis zu acht Zentimeter Länge, die Männchen werden bis zu sechs Zentimeter lang. Und obwohl das für hiesige Verhältnisse riesige Insekten sind, sind sie für Menschen vollkommen harmlos.

Exoten sind die Tiere längst nicht mehr: Das Portal www.nabu-naturgucker.de meldet eine Sichtung in Hamminkeln, eine weitere im Kreis Kleve. Invasiv, also vom Menschen aus dem Ausland eingeschleppt, ist dieses faszinierende Tier nicht. Es gab immer schon welche in Deutschland, nur eben sehr selten, am Kaiserstuhl beispielsweise, später laut Nabu auch in der Lausitz und sogar mitten in Berlin. „Früher waren sie nur in Süddeutschland zu finden“, sagt Klaus Kretschmer von der Biologischen Station im Kreis Wesel. „Ich bin mir aber sicher, dass sie sich auch hier ausbreiten werden.“ Und das ganz von selbst, dem Klimawandel geschuldet: Gottesanbeterinnen mögen es warm.

Biologe: Das ist kein Grund zur Sorge

Überraschend findet Kretschmer die Meldungen nicht. „Vor drei Jahren wurde ein Exemplar in der Weseler Fußgängerzone fotografiert“, sagt er. Aus dem Süden kommen demnach die Tiere die Rheinschiene entlang zu uns, weil es am Fluss immer ein wenig wärmer ist als andernorts. Sorgen bereitet das dem auf Insekten spezialisierten Biologen nicht.

„Sie sind kein Problem für andere Tiere, es ist nur aktuell schwer zu sagen, ob sie ihnen etwas wegfressen. Weil es aber nur wenige sind, ist das wohl zu vernachlässigen“, so Kretschmer. Der Nabu erläutert ihr Jagdverhalten: „Für viele andere Arten ist die Fangschrecke eine gefährliche Lauerjägerin. Zu ihrem Beutespektrum gehören vor allem Heuschrecken, Fliegen und diverse Hautflügler.“ Kretschmer glaubt, dass die Gottesanbeterin selbst es auf die Speisekarte der heimischen Vögel schaffen könnte.

Besonders gefährlich sind die Weibchen dieser Riesenschrecke für ihre Partner, ihr Verhalten wird „Sexkannibalismus“ genannt: Nach der Paarung ist das Männchen ihrer Wahl nur noch als Futter gut, es wird in der Regel getötet – ein Verhalten, das etwa von der Schwarzen Witwe, einer exotischen Spinne, bekannt ist und das die Menschen seit jeher fasziniert. Ebenso wie ihre Erscheinung: Ihre beiden Fangarme hält sie in Ruhestellung wie zum Gebet, daher ihr Name. Klaus Kretschmer findet dieses Insekt „wunderschön“ obwohl ihm das Schicksal der Männchen wohl ein wenig Unbehagen bereitet, wie er zugibt.

Zum Fürchten ist die Gottesanbeterin für Menschen nicht, auch nicht für solche, die Insekten nicht mögen: Meist grün oder braun gefärbt, wird sie in der Regel schlicht übersehen – eine Meisterin der Tarnung.

