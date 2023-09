Kita-Plätze im Kreis Wesel: Eltern sollten sich früh kümmern

Kreis Wesel. Eltern, die einen Kita-Platz für ihr Kind im Kreis Wesel brauchen, müssen sich ab jetzt melden. Eine Garantie für einen Platz ist das aber nicht.

Das Kreisjugendamt Wesel bittet Eltern, die im nächsten Kindergartenjahr ab 1. August 2024 einen Betreuungsplatz für ihr Kind benötigen, ihren Betreuungsbedarf bis Mittwoch, 15. November 2023, zu melden. Das teilt der Kreis Wesel jetzt mit. Für die Anmeldung kann das Online-Verfahren KITA-ONLINE genutzt werden. Auf der Internetseite www.kreis-wesel.de/kitaonline könne das Bedarfsmeldesystem geöffnet werden, dort seien auch alle weiterführenden Informationen zum Online-Verfahren zu finden. „Eltern können sich dort über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen und ihre Betreuungsangebote in ihrer Kommune informieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Bis zu drei Kindertageseinrichtungen können demnach benannt und die entsprechenden Betreuungsangebote (zum Beispiel Stundenumfang oder Betreuungsbeginn) im System ausgewählt werden.

Wichtig: Die Bedarfsmeldung ersetzt nicht das persönliche Gespräch in der Kindertageseinrichtung. „Es ist daher notwendig, sich zunächst einen persönlichen Eindruck von den Kitas zu machen, die in Frage kommen“, so der Kreis weiter. Ein Betreuungsplatz werde nur vergeben, wenn vorab auch eine persönliche Vorstellung in der Kindertageseinrichtung erfolgt sei.

Durch die Bedarfsmeldung in KITA-ONLINE erhalten Eltern nicht automatisch einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Über die Platzvergabe entscheiden allein die Kindertageseinrichtungen anhand der jeweiligen Aufnahmekriterien. Die Zusage wird in der Regel nach Abschluss der Kindergartenbedarfsplanung im Frühjahr ausschließlich durch eine Kindertageseinrichtung übermittelt. Zum Kreisjugendamt Wesel gehören die Kommunen Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Sonsbeck und Xanten. Weitergehende Auskünfte erteilt das Jugendamt des Kreises Wesel unter den Rufnummern 0281/207-7104, -7132, -7119.

