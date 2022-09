Kita-Gebühren Kreis Wesel: SPD kämpft weiter um Entlastung

Kreis Wesel. Zweimal haben CDU und Grüne den Antrag der SPD zu einer erweiterten Beitragsfreiheit abgelehnt. Aber die Sozialdemokraten geben nicht auf.

Die SPD-Fraktion im Weseler Kreistag will weiter für eine Entlastung der Eltern bei den Kita-Beiträgen kämpfen. Zweimal wurde ihr Antrag, die Beitragsfreiheit auf die zweite Einkommensstufe von 49.000 Euro im Jahr auszuweiten und die nachfolgenden Beitragsgrenzen um jeweils eine Stufe zu senken, bereits abgelehnt, einmal im Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe und anschließend im Kreisausschuss.

CDU und Grüne argumentierten, dass die Mehrkosten – der Kreis geht von etwa einer Million Euro aus – die sieben Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu tragen hätten. Das sei in der derzeitigen Situation aber nicht zu stemmen.

Die Kommunen ächzten bereits unter der ohnehin hohen Jugendamtsumlage, sagten die Grünen im Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe und äußerten genauso wie die CDU die Vermutung, dass die betroffenen Städte und Gemeinden keine andere Möglichkeit sehen könnten, als die Grundsteuer anzuheben. Durch steigende Mieten würden aber gerade diejenigen getroffen, die die SPD entlasten wolle. Während die CDU dem Beschlussvorschlag wenigstens „Charme“ bescheinigte, nannten die Grünen den SPD-Vorschlag „Kleinstaaterei“, die für eine noch größere Ungerechtigkeit sorgen könne.

Für die Sozialdemokraten ist diese Argumentation Kaffeesatzleserei. Es gehe darum, die Menschen jetzt zu unterstützen, zumal Bund und Land bei ihren Entlastungsplänen für Eltern von Kita-Kindern nicht weit seien. Insofern sei jetzt der Zeitpunkt, ein Signal zu setzen und einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit zu leisten, indem die Belastung auf mehrere Schultern verteilt werde.

Den Vorschlag abzutun und lediglich auf Bund und Land zu verweisen, „ist uns ein bisschen zu billig“, sagt SPD-Fraktionschef Gerd Drüten im Gespräch mit der Redaktion. Man könne den betroffenen Menschen in dieser Situation nicht sagen, „wir warten einfach ab“. Die Kritik von Landrat Ingo Brohl, dass keine Deckungsvorschläge für die fehlende Million gemacht worden seien, kontert Drüten. Der Kreis habe Möglichkeiten, die Kommunen anderweitig zu entlasten.

„Wenn man darüber spricht, ergeben sich auch Lösungen“, so Drüten. Man sei auch bereit, über den Antrag zu sprechen und ihn an einigen Stellen zu modifizieren. Aber ihn von vornherein ohne Diskussion abzubügeln, gehe nicht. „Deshalb kämpfen wir weiter darum.“ In der Kreistagssitzung am Donnerstag, 29. September, wird der Antrag unter Tagesordnungspunkt 20 erneut zur Abstimmung gebracht.

