Kreis Wesel. Was läuft gut, was schlecht? Eltern im Kreis können online ihre Meinung zur Kinderbetreuung sagen. Aus welchen Kommunen Eltern mitmachen können.

Alle Eltern, deren Kinder zurzeit in einer Kindertageseinrichtung in Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Sonsbeck oder Xanten betreut werden, sind eingeladen an einer Online-Elternbefragung teilzunehmen. Das teilte der Kreis Wesel jetzt mit.

Das Jugendamt des Kreises möchte demnach erfahren, wie Eltern die Betreuung ihres Kindes einschätzen und welche Bedarfe sie haben. Ziel der Befragung solle sein, „einen realistischen Überblick über die Betreuungssituation von Familien im Zuständigkeitsgebiet des Jugendamtes des Kreises Wesel zu erlangen“, schreibt der Kreis in einer Pressemitteilung. „Je mehr Eltern sich beteiligen, desto umfassender wird auch dieses Bild vom Betreuungsbedarf der Familien.“

Die Kinderbetreuung im Kreis Wesel ist ein heißes Eisen. Erst im vergangenen Juli hatte Landrat Ingo Brohl einen Brief an die Landesregierung verfasst, in dem er auf die möglichen Folgen einer Unterfinanzierung hinwies.

Bis zum 30. September 2023 können unter dem Link www.umfrageonline.com/c/Kindertagesbetreuung2023 Fragen rund um das Thema Kindertagesbetreuung online beantwortet werden. Mit der Teilnahme an der Befragung können Eltern eine sinnvolle und am Bedarf orientierte Planung von Angeboten zur Kindertagesbetreuung im Kreis Wesel aktiv unterstützen.

Infocards mit dem Link und einem QR- Code zur Befragung sind in den Kindertageseinrichtungen und in den Rathäusern der entsprechenden Kommunen oder beim Jugendamt des Kreises Wesel erhältlich. Der Online-Fragebogen sei für verschiedenste Endgeräte und Bildschirmgrößen optimiert (Mobil, Tablet, Desktop), versichert der Kreis. Das Ausfüllen des Fragebogens benötige nur wenige Minuten Zeit. „Alle Angaben werden absolut vertraulich behandelt und anonym ausgewertet.“ Der Ausschuss für Kinder und Jugendhilfe des Kreises Wesel wird sich laut Pressemitteilung voraussichtlich im März 2024 mit den Ergebnissen der Online-Befragung befassen und notwendige Handlungsempfehlungen ermitteln und beraten. Bei Rückfragen zum Thema steht die Kreisverwaltung telefonische unter 0281/2077135 oder 0281/2077108 zur Verfügung.

