Kinderzuschlag: Familien im Kreis Wesel verschenken Geld

Kreis Wesel. Die Preise treiben viele Familien in die Enge. Mit dem Kinderzuschlag könnten sie bis zu 250 Euro pro Monat bekommen, doch kaum jemand kennt ihn.

Viele Familien leiden aktuell unter der Energiekrise und steigenden Kosten. Nur wenige wissen, dass sie den Kinderzuschlag (KiZ) beantragen können, der für Familien mit geringem und mittlerem Einkommen bestimmt ist und erhebliche Entlastungen bringen kann. Darauf weist die Agentur für Arbeit Kreis Wesel jetzt hin. Es geht dabei um mehr als nur den ausbezahlten Betrag.

Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) zahlt den Kinderzuschlag aus, informiert und berät. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wurde er unter anderem zum Jahreswechsel abermals erhöht: Es geht um bis zu 250 Euro monatlich pro Kind, die nach Bewilligung mit dem Kindergeld ausgezahlt werden.

Zahlreiche Sparmöglichkeiten bieten sich für Familien

Es handelt sich dabei um eine Leistung für Familien, deren Einkommen nicht oder nur knapp für die gesamte Familie reicht. In diesem Fall können Eltern Anspruch auf Kinderzuschlag haben. Je nachdem, wie hoch Einkommen beziehungsweise Unterhaltskosten der Familie sind, kann sich der Auszahlungsbetrag verringern. Aber, so die Arbeitsagentur: Selbst wenn nur ein Euro KiZ gezahlt werden sollte, haben die Eltern damit einen Anspruch auf weitere Vorteile. Wer KiZ bezieht, kann eine Befreiung von Kita-Gebühren beantragen und hat Zugang zu vielen weiteren Leistungen der Bildung und Teilhabe (BuT). Das sind beispielsweise Kostenerstattungen für mehrtägige Klassenfahrten, ein Zuschuss zum Schulmittagessen, zu Ausflügen von Kita oder Tagespflege oder beispielsweise 174 Euro pro Schuljahr für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf.

Die Agentur für Arbeit unterstützt beim Antrag

Karsten Bunk, Leiter der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) betont, dass immer noch viele Familien den Kinderzuschlag „nicht kennen, ihn nicht beantragen und somit finanzielle Hilfen verschenken“. Dabei bietet die Familienkasse online sowohl den „KiZ-Lotsen“, als auch eine direkt online buchbare Videoberatung an. Der Antrag auf Kinderzuschlag kann online ausgefüllt und in Papierform unterschrieben eingereicht werden. Alle Informationen rund um Kinderzuschlag, wie auch den KiZ-Lotsen unter www.familienkasse.de und auf www.kinderzuschlag.de.

