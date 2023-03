Kreis Wesel. RS-Virus, Corona, Influenza – und in diesem Jahr auch vermehrt Scharlach. Was Kinderkliniken im Kreis Wesel über diesen Winter berichten.

Eltern kleiner Kinder sind in diesem Winter besonders arg gebeutelt. Nach dem die Corona-Maßnahmen weggebrochen sind, hat sich die Infektionswelle stark bemerkbar gemacht, dazu kommen noch die vielen vergriffenen Medikamente. Neben den Erkrankungen der Atemwege, zum Beispiel verursacht durch Corona-, RS- oder Influenzaviren, gab es Auffälligkeiten bei einem bakteriellen Infekt, der vor allem bei Kindern Probleme verursacht: Scharlach, ausgelöst durch A-Streptokokken.

Da die Erkrankung anders als beim Coronavirus oder der Grippe nicht meldepflichtig ist, sind laut Gesundheitsamts des Kreises nur bedingt Aussagen zur Inzidenz möglich. Grundsätzlich werde aber das Auftreten dieser Erkrankungen etwa von Schul- und Kindergartenleitungen mitgeteilt – ohne labordiagnostische Sicherung, heißt es.

Hierbei hat das Gesundheitsamt einen signifikanten Anstieg festgestellt: So gab es zum Beispiel im Februar 169 Meldungen zur Scharlach-Erkrankung, 2022 waren es im gleichen Monat nur vier, vor der Pandemie 2019 registrierte das Gesundheitsamt im Februar 43. Der Anstieg könne durch die „aktuell weite Verbreitung von Atemwegsviren begünstigt worden sein“, diese erhöhe das Risiko von bakteriellen Infektionen. „Der Trend ist deutschlandweit zu beobachten.“

Toxin sorgt für typische rote Flecken bei Scharlach

Ab Oktober und bis zum Jahreswechsel habe es eine klare Zunahme der Fälle mit Gruppe-A-Streptokokken gegeben, wie Dr. Cordula Koerner-Rettberg, bestätigt – auch mit mehr schwereren Fällen, wie sie aus der Region gehört habe. „Es ist schon ein Jahr mit mehr Scharlach-Fällen gewesen“, bestätigt auch Dr. Michael Wallot, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Bethanien-Krankenhaus in Moers.

Die Erkrankungen seien aber „medizinisch nicht bedrohlich gewesen“, betont er. Im stationären Bereich habe das so gut wie keine Rolle gespielt, dennoch bekommt das Bethanien einen ganz guten Überblick durch seine Notfallambulanz, an die sich Eltern mit kranken Kindern wenden, wenn die Arztpraxen geschlossen haben: „Hier sehen wir etwa 12.000 Kinder pro Jahr.“

Die Symptome einer Scharlach-Erkrankung? Die Leiter der Kinderkliniken im Kreis nennen Halsschmerzen, Erbrechen, hohes Fieber und daraus resultierende Abgeschlagenheit. „Kein Husten oder Schnupfen“, so Wallot. Nicht immer hätten Erkrankte die für Scharlach typischen roten Flecke auf Körper und Zunge, die durch ein Toxin produziert würden, wie Koerner-Rettberg erläutert. Wichtig sei es, die Symptome beim Arzt abklären zu lassen, zumal das Kind dann ansteckend sei. Sie ordnet dazu aber auch ein: „Bei Scharlach handelt es nicht um eine schwere Erkrankung im engeren Sinne.“ Früher, ehe es Antibiotika gab, sei das noch anders gewesen: Jetzt reagierten die Patienten auf einfaches Penizillin, sagt Michael Wallot.

Kinderkliniken im Kreis Wesel: Aktuell vor allem Influenza-Fälle

Weniger Scharlach, sondern vielmehr die Influenza beschäftigt die Kinderkliniken in Wesel und Moers ganz aktuell. „Da haben wir echt eine Welle, die Klinik ist voll“, sagt Wallot. Nach Angaben des Kreises gab es im Januar 21 echte Influenza-Fälle, im Februar 22 und im März bisher 23 Fälle.

Das große Problem bei den kleinen Kindern: die Trinkschwierigkeiten bei hohem Fieber. Eine mögliche Folge der Influenza ist eine Muskelentzündung oder Muskelschmerzen. In Moers sei das in diesem Jahr häufiger als sonst vorgekommen. Immerhin: Mit viel Flüssigkeit heile das von selbst aus, Kinder seien in der Regel gesund, nicht etwa durch Herz- und Kreislauferkrankungen vorbelastet, „sie machen das gut durch“, so Wallot.

Es ist kein einfacher Winter für Kinder, Eltern und das Personal in Arztpraxen und den Kliniken. Die Experten vermuten einen Nachholeffekt nachdem virale Infekte während der Pandemie aufgrund der reduzierten Kontakte nahezu pausierten: „Das immunologische Gedächtnis ist bei Kindern nicht so entstanden“, sagt Cordula Koerner-Rettberg. „Es ist jeden Winter eine Herausforderung – dieses Jahr besonders“, beschreibt sie die saisonalen Unterschiede und nennt wie auch Wallot die knappen personellen Ressourcen. In diesem Jahr sei die Politik immerhin darauf aufmerksam geworden. „Wir müssen überlegen, wie die Kindermedizin entwickelt wird.“

