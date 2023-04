Kinderbetreuung im Kreis Wesel – Tageseltern weiter gesucht

Der Bedarf in der Kinderbetreuung steigt. Der Kreis Wesel sucht daher Kindertagespflegepersonen.

Kreis Wesel. Mit Kindern spielen, sie fördern und natürlich betreuen: Der Kreis Wesel sucht dazu Menschen, die als Kindertagespflegepersonen arbeiten wollen.

Der Bedarf in der Kinderbetreuung steigt. Das Jugendamt im Kreis Wesel, zuständig für Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Sonsbeck und Xanten, ist aus diesem Grund weiterhin auf der Suche nach neuen geeigneten Kindertagespflegepersonen – auch als Tagesmutter und Tagesvater bekannt – und Menschen, die dies gerne werden möchten.

Zum Hintergrund: Ab Vollendung des ersten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtung. Im vergangenen Jahr ist Die Betreuungsquote in dieser Altersgruppe lag dem Statistischen Landesamt zufolge zum Stichtag 1. März bei 28,7 Prozent (2021: 28 Prozent). Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamts werden aktuell 680 Kinder von etwa 220 Kindertagespflegepersonen betreut, „ein wichtiges Standbein“, sagt die Koordinatorin der Kindertagespflege im Kreis Vanessa-Janina Schöbel.

Was hinter der Ausbildung zur Kindertagespflegeperson steckt

Diese Personen sind wichtige Ansprechpartner für die Kinder, sie fördern und betreuen sie. Einfühlungsvermögen und Verantwortungsgefühl spielen unter anderem eine wichtige Rolle. Die Kindertagespflegepersonen sorgen dafür, dass Eltern und Erziehungsberechtigte Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren können. Vanessa-Janina Schöbel betont die gestiegene Qualifikation der Kindertagespflegepersonen. Die Tätigkeit könne gut in das eigene Familienleben integriert werden, es finde eine fortlaufende Weiterbildung statt. Im Gegensatz zur Kita werden Kinder zwischen null und drei Jahren bei der Kindertagespflege in kleinen Gruppen von bis zu fünf Kindern betreut - entweder im Haushalt der Kindertagespflegeperson, der Eltern oder in angemieteten Räumen. Darüber hinaus gibt es noch

Wer sich zur Kindertagespflegeperson ausbilden lassen möchte, benötigt derzeit einen Kurs gemäß des Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege, wie es zur Erläuterung vom Kreis heißt. Dieser Kurs hat einen Umfang von 300 Stunden, hinzu kommt ein praktischer Anteil; wenn die Teilnehmer bereits eine pädagogische Ausbildung haben, reduziert sich die Stundenzahl. „Die Tätigkeit nach der Qualifizierung erfolgt im überwiegenden Teil in einer selbstständigen Beschäftigung. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich bei den Eltern selbst als Kindertagespflegeperson anstellen zu lassen oder die Tätigkeit bei einem Träger in einem Anstellungsverhältnis auszuüben“, heißt es.

Das Kreisjugendamt bezuschusst die Kosten für Qualifizierung, Versicherungen und Ausfalltage und vermittelt zwischen Eltern und Tagespflege zwecks Kontaktaufnahme.

Wer Interesse an der Ausbildung hat, kann sich für weitere Informationen, auch zu Verdienstmöglichkeiten, an Vanessa-Janina Schöbel wenden: 0281/207-7138 oder vanessa-janina.schoebel@kreis-wesel.de.

