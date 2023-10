Kiesabbau im Kreis Wesel: Regionalplan nimmt erste Hürde

Kreis Wesel/Essen. Der Regionalplan mit seinen zusätzlichen Kiesflächen im Kreis Wesel kommt näher. Welche erste Hürde der Plan genommen hat und wie es weitergeht.

Der wegen seiner zusätzlichen Kiesflächen im Kreis Wesel umstrittene Regionalplan Ruhr hat die erste politische Hürde auf seinem Weg zur Rechtskraft genommen. In einer Sondersitzung stimmte der Planungsausschuss in der RVR-Verbandsversammlung mit großer Mehrheit dafür, den Feststellungsbeschluss zu empfehlen, den das Ruhrparlament am 10. November fassen soll. Anschließend geht der Regionalplan an das NRW-Wirtschaftsministerium, das drei Monate Zeit für die Rechtsprüfung hat.

Regionalplan Ruhr: Eine Gegenstimme - wegen Kies

Der Regionalplan Ruhr soll die regionalen Ziele der Raumordnung für die kommenden 20 Jahre festlegen. Er umfasst eine Flächenkulisse von insgesamt 443.709 Hektar und steckt unter anderem die Rahmenbedingungen für Siedlungs-, Gewerbe- und Agrar- sowie Naturschutz-, Naherholungs- und Waldflächen ab. Die RVR-Verwaltung stellte die historische Dimension des Planwerkes heraus, das nach seiner Rechtskraft ein „Leitbild für die künftige Entwicklung der Metropole Ruhr“ sein soll, wie der Leiter der staatlichen Regionalplanung im RVR, Michael Bongartz, herausstellte. Ein Leitbild, auf das die im RVR zusammengeschlossenen elf kreisfreien Städte und vier Kreise rund 14 Jahre gewartet haben.

RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel sprach von einem denkwürdigen Tag. Und so notwendig der Regionalplan Ruhr für die Entwicklung der Städte und Gemeinden ist, so umstritten ist er auch, vor allem bekanntlich wegen der darin zusätzlich ausgewiesenen Kiesflächen von mehr als 900 Hektar im Kreis Wesel.

Der Kreis Wesel und die betroffenen Kommunen hatten sich lange für die Ausgliederung des Kieskomplexes in einen Teilplan eingesetzt, um eine gemeinsame Lösung für den Konflikt zu finden. Erfolgreich waren sie damit aber nicht und loten, wie berichtet, derzeit die Klagemöglichkeiten aus, falls der Regionalplan tatsächlich Rechtskraft erlangen soll.

So war dann auch CDU-Fraktionsmitglied Udo Bovenkerk als Kreis Weseler Vertreter das einzige RVR-Planungsausschuss-Mitglied, das gegen die Beschlussempfehlung stimmte, gleichwohl auch er die große Bedeutung des Regionalplans für die Entwicklung der Metropolregion sieht. Die Linke enthielt sich unterdessen, vor allem, weil noch ein Begleitantrag fehlte, den die SPD für die Verbandsversammlung ankündigte und der dem Regionalplan mehr Dynamik verleihen soll, um schneller auf wirtschafts-, klima- oder gesellschaftspolitische Veränderungen reagieren zu können.

Neben der SPD stimmten auch CDU, FDP und Grüne für den Beschluss. Die nächste Hürde nimmt der Regionalplan Ruhr damit am 10. November. Neben dem Feststellungsbeschluss soll es dann auch einen Beschluss über nicht ausgeräumte Anregungen und Bedenken im Rahmen der Beteiligungen geben.

