Kiesabbau im Kreis Wesel: Regionalplan besteht Rechtsprüfung

Es kam wie allgemein erwartet: Das Wirtschaftsministerium NRW hat die Rechtsprüfung des Regionalplanentwurfs Ruhr abgeschlossen und die Arbeit des RVR für gut befunden. Es habe keine Einwände gegeben, hieß es am Freitagmorgen auf Nachfrage aus dem Ministerium. Damit nimmt der Regionalplan Ruhr quasi die finale Hürde. Rechtskräftig wird er mit Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW. In etwa zwei Wochen könne es soweit sein, hieß es dem Ministerium auf Nachfrage. Der RVR sei bereits informiert. Damit ist auch klar, dass der Regionalplan vor dem Oberverwaltungsgericht Münster landen wird. Der Kreis Wesel und die betroffenen Kommunen hatten den Gang vors OVG bereits angekündigt, falls der Regionalplan Rechtskraft erlangen sollte.

Wir aktualisieren diesen Text.

