Katholische Kirche im Kreis: Zahl der Austritte explodiert

Immer weniger Menschen im Kreis Wesel sind Mitglied in der katholischen Kirche.

Kreis Wesel. Die Zahl der Austritt aus der katholischen Kirche im Kreis Wesel ist im vergangenen Jahr massiv gestiegen. Was der Bischof zur Entwicklung sagt.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Kreis Wesel und in den zum Bistum Münster gehörenden Stadtteilen von Duisburg im vergangenen Jahr massiv gestiegen. Nach Angaben des Bistums haben 2022 insgesamt 4186 Menschen ihren Austritt aus der katholischen Kirche erklärt – das waren rund 80 Prozent mehr als noch im Vorjahr und mehr als im Bistumsschnitt. Damit leben hier nun noch 189.417 katholische Christen, 2021 waren es noch 195.266, damit sind es inklusive der Todesfälle 5849 Katholiken weniger.

Mehr Menschen im Kreis Wesel besuchen einen Gottesdienst

Neu getauft wurden im vergangenen Jahr 1339 Menschen, das waren 119 mehr als im Jahr zuvor. Auch bei der Erstkommunion gab es einen Anstieg auf 1407 (plus 233). Das Sakrament der Firmung wurde 649 Mal gespendet, 114 Mal weniger als 2021. 269 Paare gaben sich in einer katholischen Kirche im Kreisgebiet und den Teilen von Duisburg das „Ja-Wort“, eine Steigerung von 121 Trauungen. Leicht gesunken ist die Zahl der Bestattungen, um 78 auf 1996. Gestiegen ist hingegen die durchschnittliche Zahl der Gottesdienstteilnehmer: Nach den Auswertungen des Bistums besuchten durchschnittlich 6058 Menschen pro Wochenende eine Messe im Kreisgebiet, 2021 waren es nur 4965 – allerdings gab in diesem Jahr auch noch wesentlich strengere Corona-Vorschriften.

Bischof Felix Genn äußerte sich zu den aktuellen Zahlen. „Wir werden den Trend bei den Kirchenaustritten kurzfristig nicht umkehren können. Vertrauen, das wir in den vergangenen Jahren verloren haben, lässt sich nur mittel- und langfristig zurückgewinnen“, so Genn. Zudem spielten Glaube und Kirche im alltäglichen Leben vieler Menschen keine Rolle mehr. „Ich möchte das aber nicht immer aufs Neue beklagen. Vielmehr möchte ich mit vielen engagierten Christinnen und Christen an einer Umkehr der Kirche mitwirken.“

