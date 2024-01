Karneval: So öffnen Kreis Wesel, Jobcenter und Agentur

Kreis Wesel Bald wird im Kreis Wesel Karneval gefeiert. Die Dienststellen von Kreisverwaltung, Agentur und Jobcenter öffnen dann nicht wie gewohnt.

Rathaussturm, Karnevalszüge und Sitzungen: In der kommenden Woche erreicht die Karnevalssession allmählich wieder ihren Höhepunkt. Die Kreisverwaltung weist daher bereits im Vorfeld auf geänderte Öffnungszeiten hin: Ihre Dienststellen bleiben am Donnerstag, 8. Februar (Altweiberfastnacht), ab 12 Uhr, und Rosenmontag, 12. Februar, ganztägig geschlossen. Gleiche Öffnungszeiten gelten übrigens für die Dienststellen des Jobcenters im Kreis Wesel, wie es in einer Mitteilung heißt.

Lesen Sie hier:Karneval im Kreis Wesel: Die Termine der Umzüge 2024

Auch die Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit ändern sich an diesen Tagen: So schließen die Dienststellen in Wesel, Dinslaken, Moers und Kamp-Lintfort am Altweiberdonnerstag bereits um 12.30 Uhr. Am Rosenmontag, 12. Februar, sind sie ebenfalls ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen, teilt die Agentur mit. Die geänderten Öffnungszeiten gelten auch für die Familienkasse am Standort Wesel und das Berufsinformationszentrum (BiZ). Wer sich fristgerecht melden müsse, wahrt die Frist, wenn er sich am darauffolgenden Tag, Dienstag, 13. Februar, meldet.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel