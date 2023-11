Karneval im Kreis Wesel: Diese Umzüge sind 2024 geplant

So feierten die Karnevalisten am vergangenen Rosenmontag in Neukirchen-Vluyn (Archivbild).

Kreis Wesel. Die Session 2023/24 startet im Kreis Wesel. Und auch viele Termine für Karnevalszüge stehen fest. Die Organisation läuft überall auf Hochtouren.

Die Närrinnen und Narren im Kreis Wesel stehen bereits in den Startlöchern: Am 11.11. beginnt bekanntlich die neue Karnevalssession 2023/24. Überall im Kreis starten die ersten Sitzungen, Ordensverleihungen und Feten, die den Bogen spannen bis zu den tollen Tagen, die am 8. Februar mit dem Altweiberfasching beginnen und erst mit dem Aschermittwoch am 14. Februar enden. Dazwischen ist einiges geboten auf den Straßen im Kreis Wesel: Nelkensamstagszüge, Tulpensonntagszüge und schließlich die Rosenmontagszüge. Wir haben die bekannten Karnevalsumzüge im Kreis für Sie zusammengestellt. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sollten wir einen Zug nicht berücksichtigt haben, lassen Sie es uns bitte wissen per Mail an kreis.wesel@nrz.de.

Los geht es mit den Nelkensamstagszügen am 10. Februar 2024. Der größte unter ihnen führt von Duisburg-Homberg nach Moers und lockte in den vergangenen Jahren immer rund 100.000 Jecken an den Streckenrand. Wie gewohnt soll der Zug um 13.30 in Duisburg-Homberg beginnen und über Homberger Straße, Klever Straße und Wilhelm-Schroeder-Straße zur Unterwallstraße führen. So steht es auf der Homepage der Stadt Moers.

Der Nelkensamstagszug in Rheinberg-Millingen ist über die vergangenen Jahre immer größer geworden und sehr beliebt. Er startet am 10. Februar um 15.11 Uhr am Sportplatz an der Jahnstraße und endet an der Grundschule. Zwei Stunden früher, um 13.11 Uhr, setzt sich der Nelkensamstagszug in Alpen-Menzelen in Bewegung.

Am Sonntag, 11. Februar, geht es weiter, zum Beispiel in Voerde: „Um 11.11 Uhr hat das Warten ein Ende. De Züüüch kütt…“, schreibt der 1. Voerder Karnevalsverein (VKV) auf seiner Homepage und kündigt mehr als 40 Zug- und Fußgruppen an, die sich ihren Weg durch die Voerder Innenstadt bahnen. Laut eigener Aussage standen in der vergangenen Session rund 30.000 Jecken am Straßenrand.

Kinderkarnevalszug in Alpen

In Xanten soll wieder der traditionelle Blutwurstsonntagszug durch die Stadt rollen. Und das ist insofern etwas ungewöhnlich, als dass der Karnevalsumzug in der Domstadt normalerweise alle zwei Jahre stattfindet. Da er aber 2021 und 2022 ausgefallen war, hat sich das Blutwurstkomitee dazu entschlossen, nach 2023 auch 2024 einen Zug durch die Innenstadt zu organisieren. Danach ist aber wieder der Zweijahresturnus geplant. Die kleinen Närrinnen und Narren kommen ebenfalls am Sonntag, 11. Februar, auf ihre Kosten: beim Kinderkarnevalszug in Alpen, der um 14.11 Uhr starten soll, wie der Verein AKK auf Nachfrage mitteilt.

Mit dem Rosenmontag folgt am 12. Februar 2024 schließlich das karnevalistische Hochamt. Und davon gibt es einige im Kreis Wesel. Zum Beispiel in Alpen-Veen. „Kräj-Kräj-Helau“, heißt es ab 11.11 Uhr, wenn der Rosenmontagszug auf der Dorfstraße startet. Um 13.11 Uhr beginnt der Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn. Der jecke Lindwurm startet am Neukirchener Ring und führt über Post- und Jahnstraße, am Rathaus vorbei zur Niederrheinallee und soll gegen 17 Uhr auf dem Springenweg enden. Und auch in Kamp-Lintfort soll es einen Rosenmontagszug geben, die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.

Im Weseler OrtsteilBislichstartet der Zug traditionell wieder um 11.11 Uhr. In Hamminkeln-Dingdenwird auch wieder ein Rosenmontagszug stattfinden, losgehen soll es gegen 10 Uhr. Im Zentrum von Wesel ist der Rosenmontagszug durch die Innenstadt gesetzt, der zuständige Carnevals-Ausschuss Wesel (CAW) befindet sich derzeit laut Homepage in der Vorbereitung. Die Details zum Zug sollen bald veröffentlicht werden. Einen weiteren Umzug gibt es am Rosenmontag in der Kreisstadt in der Regel durch den Ortsteil Ginderich – noch waren aber keine konkreten Pläne für den Bollerwagenzug bekannt.

