Karneval: Geänderte Öffnungszeiten der Kreisverwaltung Wesel

Die Dienststellen der Kreisverwaltung sind an den Karnevalstagen nicht wie gewohnt zu erreichen.

Kreis Wesel. Bald stehen die Karnevalstage vor der Tür, auch im Kreis Wesel wird gefeiert. Die Kreisverwaltung informiert über ihre geänderten Öffnungszeiten.

Nicht mehr lange, dann erreicht die diesjährige Karnevalssession ihren Höhepunkt. Mitte des Monats wird auch im Kreis Wesel Karneval gefeiert. Die Kreisverwaltung hat nun ihre Öffnungszeiten in diesem Zeitraum bekanntgegeben.

Diesen zufolge sind die Dienststellen des Kreises am Donnerstag, 16. Februar (Altweiberfastnacht) nur bis 12 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag, 20. Februar, bleiben sie ganztägig geschlossen und sind nicht erreichbar, heißt es in einer Mitteilung.

