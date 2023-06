Karies: Wie krank die Zähne der Kinder im Kreis Wesel sind

Kreis Wesel. Die AOK hat Daten zur Zahngesundheit der Kinder ausgewertet. Der Kreis Wesel will seine Prophylaxe ab dem kommenden Schuljahr ausweiten.

Regelmäßiges Zähneputzen, nicht so viel Süßes essen und trinken sowie regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt helfen dabei, Karies vorzubeugen. Laut Angaben der Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg handelt es sich dabei um die häufigste Zahnerkrankung – und sie tritt meistens im Kindesalter auf. Der Kreis Wesel hat nun bekannt gegeben, die Prophylaxe für die Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen vom kommenden Schuljahr an auf die Klassen 5 und 6 auszuweiten.

Wie ist es um die Zahngesundheit der Kinder im Kreis Wesel bestellt? Die AOK nähert sich dieser Frage in ihrem diesjährigen Gesundheitsreport an. Sie hat ausgewertet, bei wie vielen Kindern im Alter von sechs Jahren in den fünf Jahren zuvor keine Füllungen abgerechnet wurden. Denn eine Füllung weist in der Regel auf einen zuvor von Karies befallenen Zahn hin. Hier zeigte sich, dass 63,9 Prozent der versicherten Kinder, die 2014 oder 2015 geboren wurden, keine Füllung hatten – der Kreis liegt damit etwas über dem Schnitt der betrachteten Region Rheinland/Hamburg (63,7 Prozent). Spitzenreiter sind hier allerdings die Nachbarkreise Viersen (70,1 Prozent) und Kleve (68,7 Prozent).

Kita-Kinder werden von 118 Zahnärzten im Kreis Wesel betreut

Seit mehr als 70 Jahren ist der zahnärztliche Dienst des Gesundheitsamtes kostenfrei für die Förderung der Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen im Kreis Wesel tätig, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Seit 35 Jahren wird diese gesetzlich verankerte Tätigkeit in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Zahnmedizinische Prophylaxe“ (AKZP) sichergestellt. Mitglieder des Arbeitskreises sind die Krankenkassen, die Zahnärztekammer Nordrhein, die Kassenzahnärztliche Vereinigung und der Kreis Wesel, der im zahnärztlichen Dienst die Geschäftsführung stellt. Das zahnärztliche Fachpersonal des Kreises kümmert sich um die Gruppenprophylaxe in den Schulen. Die Betreuung von rund 80 Prozent der Kindertageseinrichtungen wird den Angaben des Kreises zufolge von von aktuell 118 niedergelassenen Zahnärzten durchgeführt.

Im Kreis Wesel beginnt die Basisprophylaxe in der Kita und begleitet die Kinder über die Grundschule hinaus bis in die weiterführende Schule. Die Basisprophylaxe an Schulen beinhaltet einmal jährlich eine Untersuchung der Mundhöhle der Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 7. In den Klassen 1 bis 4 gibt es außerdem eine halbjährliche „Schulstunde Prophylaxe“, hierbei werden zum Beispiel altersangepasste Zahnputzübungen durchgeführt und die Zahngesundheit thematisiert. Mithilfe von Fördermitteln und Unterstützung des Arbeitskreises kann das Angebot nach den Sommerferien auf die Klassen 5 und 6 ausgeweitet werden. (acf)

