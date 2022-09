Kampf gegen Kiesflächen im Kreis Wesel: Der nächste Versuch

Mit einer neuen Resolution möchten sich Kreisverwaltung und Politik doch noch Gehör in der Diskussion um den Kiesabbau schaffen. Sie formulieren klare Forderungen an RVR und Landesregierung. Die Verbandsversammlung tagt am Freitag, 23. September.

Kreis Wesel. Wie Kreis Wesel und Politik in Sachen Kiesabbau doch noch Einfluss auf den RVR und die Verbandsversammlung nehmen wollen.

Die Weseler Kreispolitik versucht alles, um sich in der Diskussion um den Kiesabbau Gehör zu verschaffen. Der Kreisausschuss hat am Donnerstag in einer einstimmig beschlossenen Resolution den von den Kiesplänen des RVR betroffenen Kommunen seine Unterstützung zugesichert und Forderungen an RVR und Landesregierung formuliert. Hintergrund ist die am Freitag, 23. September, tagende RVR-Verbandsversammlung, in der die zügige dritte Offenlage des Regionalplanentwurfs auf den Weg gebracht werden soll, der unter anderem neue Kiespotenzialflächen im Kreis Wesel vorsieht.

In der Resolution erneuern Kreis und Politik unter anderem ihre Forderung an den RVR, das Kapitel „Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe“ bis zu einer Neufassung des Landesentwicklungsplans (LEP) vom Regionalplanentwurf abzukoppeln und in einem Teilplan fortzuführen. Gleichzeitig fordern sie die Landesregierung auf, schnellstmöglich einen neuen Landesentwicklungsplan zu beschließen und den RVR dringend aufzufordern, keine neuen Abgrabungsgebiete zu beschließen, bis der neue LEP vorliegt.

Die Resolution ging noch am Donnerstagnachmittag per Mail an den RVR. Dass sie tatsächlich etwas bewirkt, ist zweifelhaft. Der RVR spricht sich bekanntlich beharrlich gegen eine Abkopplung der Kiesthematik aus und möchte die Voraussetzungen für eine schnelle und verkürzte Offenlage schaffen. Die Landesregierung kündigt einen neuen Landesentwicklungsplan frühestens für 2024 an und vermeidet eine deutliche Aussage zur Verfahrensweise des RVR.

Kritik an der RVR-Strategie gibt es reichlich. Auch die Fraktionen äußerten erneut ihr Unverständnis über das Vorgehen und sprachen wahlweise von einem „Durchhecheln trotz blamabler Klatsche durch das OVG-Urteil“ (Hubert Kück, Grüne) oder von einem „ungedeckten Scheck auf die Zukunft“ (Frank Berger, CDU). Hintergrund ist, dass der RVR die geplanten Kiesflächen nicht nennt und sie voraussichtlich erst mit der dritten Offenlage bekannt geben will. Die Verbandsversammlung könnte im Zweifel über Pläne abstimmen, die sie selbst noch nicht kennt.

Landrat Ingo Brohl verband den Beschluss für die Resolution mit einer Nachricht an den RVR: „Die Mitglieder der RVR-Verbandsversammlung haben nun morgen (Freitag, 23. Septemberg, d.Red.) die Möglichkeit zu zeigen, dass sie verstanden haben, was das Urteil des Oberverwaltungsgerichts zum Landesentwicklungsplan, das grundsätzliche Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum nachhaltigen und generationengerechten Umgang mit Umwelt und Klima und rund 7.700 Einwendungen aus dem Kreis Wesel zum Regionalplan zu bedeuten haben.“

Ob es was bewirkt hat, wird sich am Freitag ab 10 Uhr zeigen. Dann tagt die RVR-Verbandsversammlung in Essen. Die Sitzung ist auf der Internetseite des Ruhrparlaments per Stream zu sehen.

